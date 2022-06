Inalerto na ng Police Provincial Office (PPO) ang kanilang mga municipal police stations (MPS) kaugnay sa patuloy na pag-uulat ng mga residente hinggil sa isang itim na van na umiikot sa mga lugar sa Palawan upang biktimahin ang mga may-ari ng maliliit na tindahan sa kanilang modus na mangangako ng kung anu-ano at kapag nakuha na ang pera ay basta aalis.

Ayon kay PPO director P/Col. Adonis Guzman, wala pang nare-report sa kanila hinggil sa itim na van na may plaka na GAF 9565 na diumano ay idinadawit sa pang-i-scam sa mga nagmamay-ari ng tindahan tulad nang naganap sa Barangay Malatgao, Narra, noong June 1.

Noong nasabing araw, ikinuwento ng biktima na si Hernie Padilla na dumating ang mga sakay ng itim na van sa kanyang sari-sari store sa Malatgao at nag-alok ng produktong choco hero coffee. Kapalit nang kanilang pagbili ay ang pangako na sila ay pahihiramin ng vendo machine at may kasama pang consignment ng ibang produkto.

Ang itim na van na nakuhanan ng picture sa Brgy. Malatgao, Narra, noong June 1, 2022. (Photo from Hernie Padilla)

Nangako din umano ang mga ito ng libreng tarpaulin at pag-aayos ng harap ng kanyang tindahan. Ang choco hero ay nagkakahalaga umano ng P7,200.

Kuwento niya, noong naibayad na niya ang kabuuan ng P7,200 ay nag-iwan ang mga ito ng 2 box ng choco hero coffee subalit biglang umalis. Sinubukan umano niyang tawagan ang kausap niya subalit out of coverage na ang telepono nito.

Sa huli, ang tanging naiwan sa kanya ay dalawang box na may lamang 192 pieces na sachet.

Sabi ni Guzman, naipaabot na niya sa mga MPS ang mga naglalabasang post sa social media, tulad ng Facebook, upang bigyang babala ang mga nagmamay-ari ng tindahan, at upang bantayan ang itim na van para hindi na ito magkaroon pa ng ibang biktima.

“Na-i-forward ko na ‘yan sa mga chief of police (COP) sa mga munisipyo, para i-check ito. Tapos ang Narra (MPS), kukuha tayo ng detalye doon, baka hindi pa na-i-report ito [ng victim]. Ngayong araw ipapa-monitor na natin agad sa mga pulis natin, para mahuli at matigil ang panloloko ng mga yan, kung mayroon man,” pahayag ni Guzman.

Ito din daw ang kauna-unahang insidente ng panloloko sa mga tindahan o modus na nakarating sa kanila, kaya humihingi din ng tulong ang PNP sa mga biktima na agad na i-report sa pulisya kung may ganitong pangyayari.

Maging sinumang makapansin umano sa nasabing van ay hinihikayat na ipaalam agad sa malapit na himpilan ng pulisya.

“Kapag na-monitor ito, may sasakyan naman na nabanggit, p’wede nating i-hold yan, tapos kunin natin ang mga naging biktima nila para sila magturo. Tapos p’wede na nating masampahan ito ng kaso,” dagdag niya.

Matatandaan na matapos na mailabas ang balita sa Palawan News, noong June 4, naging mapagmatyag na ang mga netizen kaugnay dito, at sunod-sunod na nagbibigay ng impormasyon sa naging unang biktima ng panloloko.

Sa post ni Padilla, na may Facebook name na White’s Padz, may ilang netizen na nagpaabot ng impormasyon sa patuloy na pag-iikot ng nasabing van, kung saan namataan ito sa Sitio Sabang, Brgy. Cabayugan, at ilang tindahan din sa Brgy. Port Barton sa bayan ng San Vicente, at ilan pang munisipyo sa Palawan.

“Mag-ingat kayo, guys, nasa north ng Palawan yong mini van na black [na] may plate number na GAF 9565, sila po yong mga nangbubudol sa mga maliliit na tindahan, mga offer nila lagi yong papalagyan nila ng tarpaulin yong tindahan at marami pang iba dyan na sila ngayon baka pupuntahan na nila bukas ang Port Barton, Taytay, at El Nido, Palawan,” pahayag niya sa kanyang post.

Samantala, pahayag ni Guzman, kapag napatunayan ang ginagawang panloloko ng mga taong makikita sa mga larawan na kumakalat na din ngayon sa social media, maaaring masampahan sila ng patung-patong na kaso kabilang na ang estafa.

“May perang involved, estafa ang isa sa puwede nating maikaso dito, titingnan pa natin. Ganitong naalerto na ang mga pulis at mga netizen, di magtatagal, mahuhuli ito,” ayon pa kay Guzman.