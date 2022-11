Matapos ang pagsasagawa ng laboratory test ay kinumpirma na ng Palawan Provincial Police Office (PPO) na cocaine ang laman ng package na napulot ng isang mangingisda sa karagatan na sakop ng bayan ng Rizal noong November 8.

Ayon kay P/Col. Adonis Guzman, hepe ng PPO, base sa eksaminasyon sa laboratoryo ng kanilang chemist sa kanilang forensic unit noong November 9, cocaine nga ang nasa may 1.1 kilo na aabot ang market value sa Php7,700,00.

Nauna nang nagsagawa nang pag-iikot ang grupo ni P/Maj. Thirz Starky Timbancaya, ang hepe ng Rizal Municipal Police Station (MPS) sa mga baybayin ng mga barangay ng Taburi at Latud sa pagbabakasakali na may iba pang kasama ang package na, ayon kay Guzman, ay posibleng mula sa mga kalapit na bansa lang.

“[It’s] possible [that it] came from [the] high seas of Malaysia or Vietnam, which might [have been] accidentally dropped during transportation or hauling,” ayon kay Guzman.

Pansamantalang isasailalim sa kustodiya ng PPO Crime Lab ang nasabing dangerous drugs habang maghihintay ng order mula sa national headquarters ng PNP.

Ang 2nd Special Operations Unit-Maritime Group (2nd SOU-MG) naman, patuloy na nagsasagawa ng seaborne patrol sa lugar isang linggo kada buwan matapos ang pagkakapulot sa package na may laman na cocaine.

Sinabi ng tagapagsalita nito na si P/Lt. Anne Abenojar na mas maghihigpit ang kanilang hanay sa pagbabantay sa mga katubigan ng mga munisipyo malapit dito.

“Since ang transport kasi ay sa dagat, kung dati ay isang linggo ang mga maritime police natin na nag iikot sa karagatan sa area ng Rizal, ngayon mas maghihigpit kami. Iikutan ng mga pulis natin mula Bataraza, Rizal, Quezon, at Narra, para mabantayan ng maigi ang lugar at maiwasang gawing transshipment point itong karagatan natin,” pahayag ni Abenojar.





