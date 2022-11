Magkakaroon ng special recruitment activity (SRA) ang Public Employment Service Office (PESO) ng pamahalaang panlalawigan sa November 15-18 para sa gustong magtrabaho sa Malaysia, Jordan, Cyprus, at Hong Kong.

Ang SRA ay gagawin simula 8 a.m. hanggang 5 p.m. sa mga nabanggit na araw para sa mga gustong magtrabaho bilang domestic helpers, cook, spa therapist, caretaker, carpenter, panel beater, operator earth moving plant, meat processor, nursery worker, motor diesel mechanic at steel fixer.

Sa trabahong domestic helper, ang hinahanap ay pawang mga babae, 23-42 years old, high school graduate, with or without experience sa pamamagitan ng kumpanyang Michael Angelo Manpower Exponent, Inc., ayon sa Palawan Provincial Information Office (PIO).

Ang mga interesadong mag-apply ay dapat ng resume/biodata na may 2×2 ID picture at photocopy ng passport at iba pang mahalagang dokumento.

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumungo sa tanggapan ng Provincial PESO sa G/F GSO Building, Capitol Compound, lungsod ng Puerto Princesa.

