Nakatakdang magsagaw muli ng dalawang araw na special recruitment activity ang Public Employment Service Office (PESO) ng pamahalaang panlalawigan sa Mayo 19-20 sa Centennial Pavilion sa Capitol na magsisimula alas otso ng umaga para sa mga gustong magtrabaho sa Singapore at Taiwan.

Ang kompanya na nangangalap ng mga kawani at trabahador ay ang MIP International Manpower Services, Inc. dahil sa nangangailangan ang Singapore ng staff nurses, nursing aides, enrolled nurses, at therapist aide na may edad na 23 hanggang 40 taong gulang, at may karanasan sa pagtratrabaho sa mga nabanggit na profession, ayon sa PESO.

Sa Taiwan naman ay nangangailangan ng mga factory worker na nag-eedad ng 20 hanggang 30 taong gulang, at nakapag-kolehiyo. Para sa mga lalaking aplikante, kailangang may taas na di bababa sa 165 sentimetro at hindi rin bababa ang timbang sa 85 kilo, at kapag babae naman ay kinakailangan may taas na hindi bababa sa 155 sentimetro at may timbang na 65 kilos.

Para sa mga interesadong aplikante, magdala lamang ng resume na may kalakip na 2×2 ID picture, transcript of records, diploma at iba pang dokumento na maaaring makatulong sa credential.

Para sa karagdagang impormasyon, magsadya lamang sa Provincial PESO Satellite Office, RM. 2, Capitol Commercial Complex, Fernandez St., lungsod ng Puerto Princesa.