In a bid to solve the malnutrition cases in the province, 1,000 Barangay Environment, Agriculture, and Nutrition Scholars (BEANS), Municipal Nutrition Action Officers (MNAOs), nutrition aides, barangay officials, and other nutrition-related workers are expected to convene in a BEANS Conference on November 23–24, 2022, at the PGP Convention Center.

Provincial Nutrition Action Officer Rachel Paladan stressed that this convention seeks to discuss ways to decrease the malnutrition prevalence rate (MPR) in the province by starting at the grassroots level.

“Ang role ng BNS sa Philippine Plan of Action for Nutrition (PPAN) ay upang ma-address ang malnutrition problem sa barangay level through the effort ng barangay nutrition committee headed by barangay captain na mapag-isa sila at mabigyan ng magandang pondo at matutukan. So, ang importance nito ay upang mapaunlad ang pagtutulungan at cooperation ng bawat isa. Kapag sama-sama nating gagawin ito, kayang- kaya nating ma-solve ang malnutrisyon at mapababa pa natin ang malnutrion prevalence rate [Palawan],” Paladan said.

League of Barangay President Board Member Ferdinand Zaballa underscored that although there have been significant improvements in the malnutrition cases in the province, there is still much to be learned, hence the summit.

“Although tayo ang most improved sa MIMAROPA, however, ang Malnutrition Prevalence Rate natin mataas pa rin, mataas pa rin ang mga stunted children natin. So, marami pa rin tayong kailangang aksiyon sa barangay. Kaya itong pagtitipon ng lahat ng mga BEANS ay upang magkaroon ng bagong kaalaman ang ating mga nutrition scholars para harapin ang mga tugon sa mga barangay na at the end of the day gusto lang naman natin na maitaas ang antas ng kalusugan sa bawat barangay,” he said.

Zaballa also said that the activity is a result of “Usapang Palawan”, which seeks to upgrade the capacity of our health workers.

“Itong gagawing conference ng mga BEANS, ito ay produkto ng ginawang “Usapang Palawan”. Kumbaga, kailangan na nating i-capacitate ang mga pagbabago sa trabaho ng mga BNS at BEANS… kailangan na nating ma-retrain. Kaya ang ginawa ng Liga ng mga barangay kasama ang PNAO at PHO ay gumawa ng ganitong activity,” he added.

