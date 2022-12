Suportado ng pamahalaang panlalawigan ang adbokasiya ng National Task Force for the West Philippine Sea-Area Task Force West para sa munisipyo ng Kalayaan.

Kaugnay nito, muling nakibahagi ang Pamahalaang Panlalawigan sa isinagawang Awarding Ceremony at Mall Exhibit ng West Philippine Sea Digital Advocacy: TIKTOK Challenge Kabataan para sa Kalayaan 2022 na ginanap sa SM Mall Puerto Princesa nitong nakalipas na Nobyembre 27, 2022.

Ang aktibidad ay inilunsad ng Area Task Force West, Information, Education and Communication Task Group na binubuo ng iba’t ibang mga ahensya na pinamumunuan ni Forester John Vincent Fabello na siya ring Spokesperson ng Palawan Council for Sustainable Development (PCSD) bilang nahirang na Chairman nito.

Samantala, naging kampeon sa Tiktok Challenge ang entry ni Elvie Luenn Gayoc na pinagkalooban ng P10,000.00 na cash prize mula sa Pamahalaang Panlalawigan ng Palawan sa pamamagitan ng Peace and Order Program (POP) habang 1st runner up naman ang mga estudyanteng sina Paulo Jeff Tiongson at Pearlita Damayo na tumanggap ng P7,000.00 na cash prize at certificate mula naman sa LGU Kalayaan. Pinagkalooban din ng tig P1,000.00 ang walo pang nagsumite ng kanilang mga entry bilang consolation prize.

Layunin ng nasabing aktibidad na mas lalo pang mapalaganap ang mga impormasyon hinggil sa munisipyo ng Kalayaan at mamulat ang kaisipan lalo ng mga kabataan sa mga totoong kaganapan sa West Philippine Sea.

