Nag-umpisa nang magpahiram ang pamahalaang panlalawigan ng P30,000 tulong puhunan para sa mga kwalipikadong indibidwal na kabilang sa iba’t ibang people’s organization (POs), partikular na sa mga barangay sa bayan ng Roxas at Taytay.

Sa ulat ng Palawan Provincial Information Office (PIO), tinatayang aabot sa 461 na mga indibidwal mula sa iba’t ibang barangay sa bayan ng Taytay ang nakatanggap ng tulong puhunan, habang umabot naman sa 254 na mga indibidwal mula sa bayan ng Roxas ang napagkalooban ng kaparehong tulong.

Noong Pebrero 16 ay personal na tumungo si gobernador Jose Alvarez para sa aktibidad, kasama sina board member Leoncio “Onsoy” Ola, Juan Antonio Alvarez, Ceasar Sammy Magbanua na kanyang chief of staff, Provincial Planning and Development Office (PPDO) officer Engr. Aireen Marcaida, at Bantay Palawan chief Richristopher Magbanua.

Si gobernador Jose Alvarez habang kinakapanayam ang mga benepisyaryo ng tulong puhunan sa ilalim ng GAD. (Larawan mula sa Palawan PIO)

Ang pamamahagi ng livelihood assistance ay sa pamamagitan ng Gender and Development (GAD) Office sa ilalim ng Community-Based Gender and Development Livelihood Enhancement Program (CBGDLEP) na naisakatuparan sa pamamagitan ng inisyatibo ng administrasyon ng gobernador.

Ang P30,000 ay para sa bawat kwalipikadong indibidwal na maaaring magamit na puhunan para sa kanilang mga napiling livelihood program, gaya na lamang ng pagbababuyan, kambingan, pag-aasinan, bagoong production, at mat weaving production.

Ayon kay Provincial GAD Office-OIC at PPDO Project Evaluation Officer IV Sharlene D. Vilches, ang mga napiling benepisyaryo ay natukoy sa pamamagitan ng kanilang isinagawang “survey household profiling” upang malaman ang mga karapat-dapat na mapagkalooban ng tulong.

“Napakahabang proseso niyan, una, mayroon kaming ginawang survey household profiling, so pili talaga ‘yong mga mahihirap at saka ‘yong mga malalayo talaga ang lokasyon nila na talagang sa tingin namin sila ang nangangailangan. Tapos nakapag-submit ng mga requirements, nakita din namin na sila ang may kakayanan din na gumawa ng livelihood,” pahayag ni Vilches.

Sa kanyang pakikipag-usap naman sa mga benepisyaryo ay nagpaalala si Alvarez na alagaan at palaguin ang ipinahiram na tulong puhunan upang mas marami pang mga Palaweño ang susunod na mapagkakalooban nito.

Agad namang isusunod ang pamamahagi ng tulong puhunan sa iba pang munisipyo gaya ng Quezon, Dumaran, at Sofronio Española sa mga susunod na araw.