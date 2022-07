- Advertisement by Google -

The Sangguniang Panlalawigan is looking into the preparedness of the Department of Education Schools Division Office of Palawan (DepEd Palawan) for the upcoming reopening of face-to-face classes for the school year 2022-2023.

During their regular session on Tuesday, 3rd District Board Member Rafael Ortega Jr. sought to invite Schools Division Superintendent Roger Capa to an inquiry to discuss plans for the resumption of face-to-face classes in different schools in the province.

“Nais nating makaharap ang pamunuan ng Schools Division Office sa pangunguna ni Superintendent Capa upang mapag-usapan kung ano ang plano, ang mga nararapat gawin para maging handa ang ang SDO sa pagsisimula ng face-to-face classes,” Ortega said.

“At siyempre dapat nandoon ang koordinasyon sa provincial government, sa mga LGU nang sa ganun, maging handa kasi hindi lang naman yung education ang iniisip natin kundi maging yung safety protocols ng mga kabataan,” he added.

He particularly raised concerns about the health of children, especially their vaccination status against COVID-19 as well as the teachers.

“Maraming dapat isaalang-alang kagaya ng kalusugan, bakunado ba ang mga kabataan? Maraming dapat ikonsidera na sa tingin ko ay dapat malaman din natin para magkaroon ng koordinasyon ang pagbubukas ng klase sa ating pamahalaang panlalawigan,” he stated.

Ortega also took note of the seeming hesitation of teachers to get vaccinated, which he said runs contrary to the DepEd’s requirements of having students vaccinated.

He said he learned about the issue while having consultations with his constituents in Aborlan town.

“Isa pa doon, gusto kong maitanong kung bakit lagi nating sinasabi na magpabakuna yung mga kabataan, yung ating mga estudyante pero ultimong yung mga guro ay hindi bakunado ang karamihan. So kung ang concern natin ay yung kalusugan, bakit yung mga guro ay hindi makumbinsi ng kagawaran ng educ na mandatory nilang pabakunahan bilang pagsunod sa doon sa kautusan ng ating pangulo at sa kagustuhan ng DOH na lahat ay dapat bakunado,” he narrated.

“Yung data [kung ilan ang hindi bakunado] ay hindi ko pa nakukuha, yun nga rin ang isang dahilan kung bakit nais nating makausap si SDS Capa, kung mayroon siyang sapat na data o basehan kung sino yung mga guro na hindi pa nagpapabakuna at kung ano ang pwedeng gawin para sila ay mai-require bilang magandang halimbawa sa mga kabataan,” he explained.

Another problem he said that needs to be addressed is vaccination, which is not mandatory, which gives individuals options on whether to get vaccinated or not.