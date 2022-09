- Advertisement by Google -

Nasa humigit kumulang 6,000 propagules ng mangroves o bakaw ang naitanim sa Barangay Poblacion sa bayan ng Taytay sa pangunguna ng Municipal Environment and Natural Resources Office (MENRO) noong Setyembre 13.

Ang aktibidad ay bilang pakikiisa ng nasabing opisina sa National Simultaneous Tree Planting na may temang “Buhayin ang Pangangalaga ng Kalikasan” sa ilalim na rin ng kautusan ng Department of Environment and Natural Resources (DENR).

Ang pagtatanim ay nilahukan ng mga Iskolar ng Bayan ng LGU Taytay, mga kawani ng pamahalaang lokal, Kagawaran ng Edukasyon, at mga residente dito.

Ayon kay Taytay MENRO Jojie Laurente, ang kanilang napili nilang pagtamnan ang open reclamation lagoon sa kanilang bayan na kasalukuyang nakatiwangwang at angkop na pagtaniman para sa proyekto.

“Agaw alat naman po ito, at napili natin ito upang magkaroon ng makapal na bakawan sa pamamagitan ng pagtatanim sa lugar, may mga mangilan namang bakaw na tumutubo dito pero kaunti lang talaga, umaasa tayo na maatas ang survival rates ng ating mangroves na naitanim,” sabi ni Laurente.

Dagdag ni Laurente, kung sakaling mabuhay at kumapal ang naitanim sa lugar ay hihigpitan ng kanilang opisina ang pagbabantay dito.

“Umaasa tayo na sana 70-80 percent ang survival mas mainam nga po kung lahat talaga diba? Malaki ang maitutulong nito soon, maaaring maraming mga isda o anupaman ang maaring mabuhay dito sa ating bakawan,” dagdag nito.

