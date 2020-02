NIA to implement small irrigation project in Panitian, Sofronio Española

Panitian barangay captain Fred Gatunggay said over the weekend that irrigation project will help farmers in their area improve their harvests.

SOFRONIO ESPAÑOLA, Palawan — The National Irrigation Administration (NIA) Palawan Irrigation Management Office (PIMO) will implement a P30-million small irrigation project (SIP) to help farmers in Barangay Panitian in this municipality.

“Malaking tulong ito sa barangay lalong-lalo na sa mga magsasaka dahil magkakaroon ng proyekto ng irigasyon upang makarating ang tubig sa mga lugar na mahina ang daloy nito,” Gatunggay said.

Gatunggay said it will be a 5-kilometer irrigation system project from Bidang dam down to the rice fields in Panitian.

“Nasa limang kilometro ito at manggagaling sa Sityo Bidang dam site papunta sa mga sakahan ng ating mga farmers. Matagal na itong resolution natin mula pa sa dating kapitan at sinikap nating i-follow-up ito at ngayon ay na-accept na ng NIA sa tulong ng municipal government natin,” he added

As far as he knows, he said the SIP is already for bidding in March.

About the Author Ruil Alabi