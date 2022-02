Hindi kokonsentihin ng Philippine National Police (PNP) si P/Cpl. John Vincent Ugalde kung mapapatunayan na ito ay lumabag sa batas matapos nitong barilin noong gabi ng Pebrero 7 ang gulong ng multicab na may sakay na dalawang personnel ng Philippine Navy (PN) at nadisgrasya sa national road sa Barangay Bacungan, Puerto Princesa City.

Sa pahayag na inilabas ng Police Regional Office (PRO) MIMAROPA noong Pebrero 8, sinabi ng regional director na si P/Brig. Gen. Sidney Hernia na kung mapapatunayan na siya ay nagkasala, maaari siyang ma-dismiss sa PNP, lalo na’t sila ay may Intensified Cleanliness Policy (ICP).

“I will never tolerate any personnel involved in conduct unbecoming like this,” ayon kay Hernia.

“If pieces of evidence warrant, he must be dismissed from the service, after due process, as part of the Intensified Cleanliness Policy of the PNP,” idinagdag niya.

- Advertisement -

Ayon naman sa hepe ng Puerto Princesa City Police Office (PPCPO) Station 2 na si P/Maj. Noel Manalo, positibo sa paraffin test si Ugalde sa inilabas na resulta ng forensic laboratory ng PNP.

Maging ang baril nito na Glock 17 9mm ay positibo sa gunpowder residue nang suriin.

“Base doon sa result ng forensic laboratory, positive siya sa paraffin test. Yong sa baril naman, positive sa gun powder residue. Ibig sabihin nagpaputok siya ng baril,” pahayag ni Manalo sa Palawan News, araw ng Pebrero 8.

Sa imbestigasyon na isinagawa ng Station 2, base na rin sa pagkumpirma ng PRO MIMAROPA sa press release nito, ay lumalabas na ang insidente ng pamamaril ni Ugalde, 29 taong gulang, ay naganap sa national road sa Kilometer 19, Barangay Bacungan, noong gabi ng Pebrero 7.

Si Ugalde ay miyembro ng 401st B Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion (RMFB) MIMAROPA na naka-base sa bayan ng Taytay.

Tinamaan diumano niya ang gulong sa likuran sa kanang bahagi ng multicab na minamaneho ni Apprentice Seaman (ASN) Christian Bustillo sakay si PO 1st Class (PO1) Jonathan Lapo ng Naval Forces West (NFW), Philippine Navy (PN). Nangyari ito matapos mag-overtake ang multicab sa itim na Toyota Wigo na diumano ay minamaneho ni Ugalde.

“Suddenly, the victims heard the continuous blowing of the horn of the said Totoya Wigo, and a gunshot at the right rear wheel of their vehicle,” ayon sa press release ng PRO MIMAROPA.

Nakasaad din sa sa press statement ng PRO MIMAROPA na ayon kay Manalo, nagtamo ng “minor injuries” ang dalawang sakay na navy personnel ng service vehicle na multicab matapos barilin ng suspek ang gulong nito.

Habang isinusulat ang balitang ito ay nasa kustodiya si Ugalde ng Station 2 matapos siyang sumuko. Wala namang inilalabas pang pahayag ang NFW hinggil sa pangyayari.