Polisiyang pang agrikultura ang gustong marinig ng mga netizens na ihayag ni President Bongbong Marcos sa kanyang kauna-unahang state of the nation address (SONA) ngayong araw.

Maliban sa campaign promise niya na “unity”, nais marinig ng mga Palaweño sa kanyang kauna-unahang SONA, ang pagpapababa ng presyo ng bigas at iba pang mga bilihin, at ang pagpapaunlad sa sektor ng agrikultura.

Ito ay base sa isinagawang online poll ng Palawan News kung saan sinagot ng mga netizens ang tanong na: “Ano ang inaasahan mong sasabihin ni President BBM sa kanyang unang SONA?”

Ayon kay Alexander Marcelo, isang Facebook user mula sa bayan ng Narra: “Isabatas niya ang presyo ng palay. Yung bagong ani gawin 22 pesos kada kilo. Kahit walang ayuda sila na ibigay sa mga magsasaka un dapat gawin nya kahit wala ng tulong sila sa magsasaka.”

“Kung paano gagawing bente ang presyo ng bigas na maayos ang kalidad,” sabi naman ng isang Pedro Tampipi.

Dapat umanong “Palaguin ang agricultural sector [at] mapababa ang [presyo ng] fertilizer at pesticides,” dagdag ni Ricardo C. Almirol.

Ayon pa kay Rest Tea Banico, kinakailangan na magkaroon na ng magna carta sa sektor ng agrikultura.

Price decrease naman sa mga presyo ng bilihin ang nais ni Janet Nuasan.

Ayon naman kay Benith Belicario “Na… Magkaroon Ng price control sa miN!!! 😁✌️✌️Ung… Mga business lng talaga kumikita!! Ung mga consumer… Namuti na Ang Mata sa taas Ng mga presyo nila!!✌️✌️😁”

Nanawagan din ang ilang netizens para sa dagdag na suweldo sa mga manggagawa kagaya ng mga security guards at health workers.

Nais naman ni netizen D Jay Delos Reyes na “palayasin ang mga intsik” sa mga isla ng Pilipinas sa West Philippine Sea.

Isa rin ang usapin ng buwis sa mga nais marinig ng mga Palawan netizens sa SONA ni PBMM.

“Bawasan ang taxes ng pinas lalo na estate tax paki alis yan 🤣🤣🤣” sabi ni Dulce Garcia.

Samantala nais naman ni Marietta Bangoya na mabayaran na ng Pamilya Marcos ang P203.8 Bilyong pisong pagkakautang na estate tax upang maging “leader by example”

“Nais kong marinig na babayaran na nya ang kanyang hindi nabayarang tax para gayahin sya ng mga taxpayers. Lead by example.” saad niya.

Puna naman ni Jerry Velete, dapat ay nagsagawa muna ng public consultation si PBMM bago ang SONA upang mapulsuhan ang taong bayan.

Samantala, buo pa rin ang suporta ng ilang mga supporters ni PBMM sa mga layunin nito para umano sa ikauunlad ng bayan.

“God bless Pres. BBM to your SONA… we support whatever your GOOD DREAMS for our countrymen,Let’s UNITE, cooperate and PRAY for his good plans and programs for the betterment of Philippines citizens. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻” sabi ni Bab Ortega Alim.