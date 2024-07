A 54-year-old man was arrested after allegedly being caught buying drugs in Sitio Montevista A, Barangay Poblacion, Taytay, Palawan this morning, July 2, around 10:30 a.m.

The suspect, identified as alias Mark, reportedly purchased shabu amounting to ₱1,000 from Taytay police personnel.

Apart from this, authorities also seized four sachets of shabu weighing 0.09 grams, along with the buy-bust money totaling ₱4,670, and the cellphone (Nokia) allegedly used in the transaction.

The suspect is now in police custody facing charges for violating Republic Act 9165, or the Comprehensive Dangerous Drugs Act.

*** BASAHIN SA WIKANG FILIPINO ***

Lalaki inaresto matapos mabilhan ng pinaghihinalaang droga

Isang 54-anyos na lalaki ang naaresto matapos mabilhan ng pinaghihinalaang droga sa Sitio Montevista A, Barangay Poblacion, Taytay, Palawan ngayong umaga ng July 2, bandang 10:30 a.m.

Kinilala ang suspek bilang si alyas Mark, na umano’y binilihan ng shabu ng mga tauhan ng Taytay police sa halagang ₱1,000.

Bukod dito, nakumpiska din sa kanya ang apat na sachet ng shabu na may bigat na 0.09 grams, kasama ang buy-bust money at halagang ₱4,670, pati na ang cellphone (Nokia) na ginamit umano sa transaksyon.

Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act.