Ilang indibidwal na inaakusahan sa mga kasong rape, illegal gambling, pagtutulak ng ilegal na droga, paglabag sa Violence Against Women and Their Children Act ang inaresto ng mga awtoridad sa iba’t ibang munisipyo ng Palawan upang harapin ang kanilang mga kaso.

Sa mga ulat mula sa Provincial Police Office (PPO) sa pamamagitan ni P/Maj. Ric Ramos, ang tagapagsalita nito, pinangalanan ang mga naaresto na sina Niño Senados Noreco, 28; Ariel Balag Soliva, 30; Wilson Quintana Sola, 30; Vegilio Montero Llenado, Jr., 32; Oliveros Alobog, 50; at Jill Arguelles Quimay, 39.

Ang mga pag-aresto ng iba’t ibang Municipal Police Station (MPS) ay naitala simula Marso 6 hanggang Marso 12, 2022.

Naaresto noong Marso 6 si Noreco, na isang construction worker at residente ng bayan ng Rizal sa Palawan, sa Nadayao Road sa Barangay San Pedro, Puerto Princesa City, dahil siya ay akusado sa kasong three counts nang panggagahasa.

Ang pag-aresto sa kanya ay sa bisa ng warrant na ibinaba noong Enero 3, 2012, ni Judge Jocelyn Sundiang Dilig ng Branch 47, 4th Judicial Region ng Regional Trial Court (RTC). Walang inirekomenda na piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Siya ay nasa kustodiya ngayon ng Rizal Municipal Police Station (MPS).

Sa kaparehong araw ay naaresto naman si Soliva sa Brgy. Poblacion, Taytay, kung saan din siya residente, dahil sa paglabag sa Section 5(I) ng Republic Act 9262, o Violence Against Women and Their Children (VAWC) Act.

Siya ay dinakip dahil sa warrant na inilabas ni Judge Ma. Teresa De Guzman Alvarez ng Branch 131 ng RTC sa Caloocan. Naglaan ang korte ng piyansa na nagkakahalaga ng P72,000 para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Siya ay nasa kustodiya ngayon ng Taytay MPS.

Si Sola, na residente ng Brgy. San Nicolas, Linapacan, ay inaresto rin noong Marso 6 sa Brgy. San Miguel sa naturang bayan dahil sa kasong paglabag sa Section 1(b) ng Presidential Decree 1602 na may kinalaman sa ilegal na pagsusugal.

Ang warrant para siya ay arestuhin ay ibinaba ni Judge Lovelle Moana R. Hitosis na may petsang Enero 19, 2022, ng Municipal Circuit Trial Court (MCTC) ng Fourth Judicial Region, Coron, Palawan. May inirekomenda na P36,000 halaga ng piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Siya ay nasa kustodiya habang isinusulat ang balita na ito ng Linapacan MPS.

Marso 9 naman nang madakip si Montero na kilala din sa pangalan na Alleyo Vicente Montero, alyas Biyo, sa City Wood Homeowners Association sa Brgy. Sicsican dahil sa akusasyon na rape, two counts ng lascivious conduct.

Ang warrant of arrest para sa mga kasong isinampa ay ibinaba ni Judge Dilig ng Branch 47, 4th Judicial Region ng RTC na may petsa na Enero 18, 2022. Ang biktima ni Montero ay menor de edad, at walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan.

Noong Marso 11, ay inaresto naman sa Brgy. Tenga-Tenga sa bayan ng Cuyo si Alobog dahil sa ilegal na sabong. Ang warrant para siya ay arestuhin ay ibinaba ni Judge Norferio B. Nono ng 1st MCTC Cuyo, Palawan, na may petsang Marso 11, 2022.

Nananatili siya ngayon sa kustodiya ng Cuyo MPS habang naghahanda ng kanyang piyansa na aabot sa P30,000.

Marso 12 ay naaresto naman ang mangingisda na si Quimay sa Brgy. Maroyogroyog sa Linapacan dahil sa patong-patong na kaso ng paglabag sa VAWC. Inaresto siya sa bisa ng warrant na ibinaba ni Judge Paul B. Jagmis ng Branch 95 ng Fourth Judicial Region, RTC, na may petsang Abril 7, 2017.

Siya ay inaakusahan ng pananakit sa babae at anak nito, paninira ng mga pag-aari, pananakit sa alagang hayop, pagiging dahilan ng mental at emotional anguish, pamamahiya, verbal abuse ng makailang ulit, at hindi pagkakaloob ng sustento sa mga anak.

Aabot sa P250,000 ang piyansa na inirekomenda ng korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan.