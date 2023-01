Arestado ang dalawang magkapatid na lalaki sa Brgy. Montible, Puerto Princesa City, noong January 22, dahil sa kasong murder at attempted murder.

Ang mga ito ay kinilala na sina Ruben Bacaltos Jr., 20, at si Gerald Bacaltos, 24, pawang mga residente ng Brgy. Apurawan sa bayan ng Aborlan sa southern Palawan.

Si Ruben ay itinuturing na No. 3 most wanted, samantalang ang nakatatandang kapatid na si Gerald ay No. 4 most wanted, kapwa sa municipal level ng pulisya, ayon sa ulat mula sa Police Provincial Office (PPO).

Ayon sa PPO, inaresto ang dalawa sa pamamagitan ng isang joint operation ng mga personnel ng Aborlan MPS, Police Station 2 (PS 2) ng Puerto Princesa City Police Office (PPCPO), Palawan Intelligence Unit, 2nd SOU-MG, Quezon SBU, 1st Provincial Mobile Force Company, PHPT-Palawan, Regional Intelligence Unit 4B, PALCIT Tracker–RID at NISGW.

Ang warrant para sila hulihin ay inilabas noong January 11, 2023, ni Judge Paz Soledad B. Rodriguez-Cayetano ng RTC Branch 49 dahil sa kasong murder at attempted murder.

Hindi nagrekomenda ng piyansa ang korte para pansamantalang makalaya si Ruben, samantalang si Gerald ay pinayagan na maglagak ng P120,000 para makalaya pansamantala habang dinidinig ang kanilang mga kasong kinasasangkutan.

Pareho silang nasa kustodiya ng pulisya para sa karampatang disposisyon.

Samantala, kaparehong araw din ay naaresto naman sa Brgy. Tinitian, Araceli, si Darwin Alcansado Sacamay, 43, dahil din sa kasong attempted murder. Ang arrest warrant ay ibinaba ni Judge Paul Jagmis Jr. noong January 17, 2023.

Maaari siyang maglagak ng piyansa na P120,000 para sa kanyang pansamantalang kalayaan.

