Dalawang indibidwal ang inaresto ng awtoridad sa magkakahiwalay na araw dahil sa mga kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property at grave threats.

Unang naaresto noong Enero 5 ang construction worker na si John Arnel Camaso Castro, 19, sa Barangay 1, Roxas, dahil sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property sa ilalim ng bisa ng warrant na ibinaba ng korte.

Ang warrant ay may petsa na Disyembre 14, 2020, na inisyu ni Judge Ronilo Beronio ng Municipal Circuit Trial Court (MCTC) ng Roxas and Cagayancillo, Roxas, Palawan.

May inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan na nagkakahalaga ng P60,000. Nasa kustodiya siya ngayon ng Roxas Municipal Police Station.

Noong Enero 6 naman ay naaresto sa Brgy. Tiniguiban sa Puerto Princesa City ang mangingisda na si Larry Pones dela Cruz, 30, na residente ng Sitio Cauban, Brgy. Binga, San Vicente, dahil sa kasong grave threat.

Ang warrant ay ibinaba ni Judge Ronilo Beronio ng MCTC ng Taytay at San Vicente, Palawan na may petsang Nobyembre 15, 2021.

Ang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan ay P35,000. Siya ay nasa kustodiya ngayon ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) PFU Palawan.