Dinakip ng awtoridad ang anim na lalaking pinaghahanap ng batas sa lalawigan ng Palawan, sa magkakahiwalay na operasyon, araw ng Biyernes, Nobyembre 12.

Unang inaresto ng operatiba ng Brooke’s Point Municipal Station (MPS) katuwang ang Provincial Intelligence Unit (PIU) ng Palawan Police Provincial Office (PPO) si Ryan Feff Tanogan, 21 taong gulang, residente ng Barangay Inogbong, Bataraza.

Si Tanogan na No. 1 most wanted sa municipal level ay inaresto sa bisa ng warrant na inilabas ni Judge Ramon Chito Mendoza ng Branch 165 ng Brooke’s Point Regional Trial Court (RTC) sa kasong paglabag sa Article 266-A ng Revised Penal Code na may kinalaman sa kasong panggagahas sa ilalim ng Criminal Case no. 21-00901-BPT at walang nakalaang piyansa.

Inaresto rin nang nasabing araw nang pinagsanib na puwersa ng San Vicente MPS, 2nd Provincial Mobile Force Company at PHPT-Palawan si Roey Namia Cordero, 38 taong gulang, residente ng Purok Magsasaka, Brgy. Caruray sa nasabing bayan dahil sa kasong panggagahasa.

Si Cordero na nasa Rank No. 5 most wanted sa provincial level ay inaresto sa bisa ng warrant na inilabas ni Judge Emmanuel Artazo ng Regional Trial Court (RTC) of Palawan Branch 14 (Family Court) na may petsang August 5, 2021, para sa kasong two counts of rape sa ilalim ng Criminal Case nos. ROX-21-41463 at ROX-21-41464.

Sa bayan ng Culion, apat na lalaking wanted sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1829 na may kinalaman sa obstruction of justice ang inaresto ng mga operatiba ng Culion MPS

Ang mga suspek ay kinilalang sina Allan Dela Calzada, 52 taong gulang; Kim Marlan Dela Calzada, 25 taong gulang; Wendel Reyes 43; at Paul Reyes, 45 taong gulang, mga residente ng Barangay Libis sa nasabing bayan.

Ang apat ay inaresto sa bisa ng warrant na inilabas ni Judge Perly Anne A. Pen ng Culion Municipal Trial Court na may petsang October 28, 2021 at may nakalaang piyansa na nagkakahalaga ng P36,000 bawat isa para sa kanilang pansamantalang kalayaan.

Ang mga suspek ay nasa kustodiya ngayon ng pulisya para sa kaukulang disposisyon.