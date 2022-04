Siyam na indibidwal na itinuturing na wanted sa iba-ibang bayan sa Palawan ang naaresto ng mga awtoridad dahil sa mga kinakaharap na kaso tulad ng serious physical injuries, lascivious acts, paglabag sa Chainsaw Act, paglabag sa Forestry Code of the Philippines, panggagahasa, frustrated murder, at murder.

Ang mga naaresto ay sina Joven D. Advincula, 23, magsasaka; Dariel C. Otida, alyas Batuti, 28, magsasaka; Reynaldo D. Nuña, 61, magsasaka; Hihorito C. Trinidad Jr., 61, magsasaka; Joel A. Lesian, 40, laborer; Nestor E. Lagrada, 61, magsasaka; Rey B. Bartolome, 33; Kevin P. Montaño, 26, at Adner B. Cabulig, alyas Bugoy, 39, isang mangingisda.

Ang pag-aresto sa kanila ay simula noong Abril 9 hanggang Abril 17, 2022, ayon sa mga ulat na inilabas ng Palawan Police Provincial Office (PPO) sa pamamagitan nang tagapagsalita nito na si P/Maj. Ric Ramos.

Unang naaresto si Advincula sa Barangay Aberawan, El Nido, noong Abril 10 dahil sa kasong serious physical injuries. Ang warrant para siya ay madakip ay ibinaba ni Judge Ma. Theresa Mangcucang ng Municipal Trial Court (MTC) ng Fourth Judicial Region na may petsang Marso 18 at may inirekomendang P18,000 na piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya.

Sa Brgy. Aberawan rin naaresto noong kaparehong araw si Otida dahil sa kasong lascivious acts. Ang warrant para siya arestuhin ay ibinaba ni Judge Emmanuel Quial Artazo ng Branch 14, Family Court, Fourth Judicial Region sa Taytay na may petsang Disyembre 10.

Naglaan ng halagang P36,000 na piyansa ang korte para siya ay pansamantalang makalaya.

Noong Abril 11 ay inaresto naman sa Brgy. Marangas, Bataraza, si Nuña dahil sa paglabag sa Chainsaw Act of 2002. Ang warrant ay ibinaba ni Judge Ramon Chito R. Mendoza ng Branch 165 ng Regional Trial Court (RTC) sa Brooke’s Point na may petsang Marso 25.

Naglaan ang korte ng halagang P48,000 para sa kanyang pansamantalang kalayaan.

Noong kaparehong araw din naaresto sa Brgy. Rio Tuba sa Bataraza si Trinidad dahil sa paglabag sa Chainsaw Act of 2002 matapos babaan ng warrant noong Marso 25 ni Mendoza. Halagang P48,000 din ang inilaan ng korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan.

Sa Brgy. Apurawan, Aborlan, noong Abril 11 ay inaresto si Anto dahil sa kasong paglabag sa Forestry Code of the Philippines. Ang warrant ay ibinaba para sa mahuli ni Judge Norferio Nono ng Municipal Trial Court, 4th Judicial Region, Puerto Princesa City na may petsang Marso 28.

Nagrekomenda ng halagang P40,000 na piyansa ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan.

Si Lagrada na may hinaharap na kasong panggagahasa ay inaresto sa Brgy. Panacan sa bayan ng Narra noong Abril 11. Ang magsasaka ay binabaan ng warrant ni Dilig na may petsang Pebrero 24. Walang inilaan na piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan.

Abril 14 ay naaresto sa Brgy. Poblacion sa munisipyo ng Taytay si Bartolome dahil sa hinaharap na kasong qualified rape. Ang pag-aresto sa kanya ay sa bisa ng warrant na ibinaba ni Artazo noong Pebrero 9. Walang inirekomendang piyansa ang korte para sa kanya.

Si Montaño na itinuturing na Rank No. 1 most wanted person sa municipal level ay naaresto sa Brgy. Maroyogroyog, Linapacan noong Abril 17 dahil sa kasong frustrated murder. Ang warrant ay inisyu para siya arestuhin ni Judge Arnel P. Cezar ng Branch 163, Coron, na may petsang Setyembre 12, 2019.

Ang bail bond na inilaan para sa kanyang pansamantalang kalayaan ay P120,000.

Abril 17 din ay naaresto naman ang suspek na si Cabulig sa Brgy. Alfonso XIII, Quezon, dahil sa kasong murder. Ang warrant of arrest para sa kanya ay may petsang Marso 22 na ibinaba ni Mendoza ng Branch 165 sa Brooke’s Point. Walang inilaang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan.