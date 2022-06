Tatlong kalalakihan ang inaresto ng awtoridad sa iba’t ibang bayan sa Palawan dahil sa mga kinakaharap na kasong sexual abuse, child abuse, at murder simula noong June 17.

Ang mga ito ay kinilala sa mga ulat ng Police Provincial Office (PPO) bilang sina Kinjo Otto, 31; residente ng Barangay San Juan, Aborlan; Reymond Adier Vigonte, 22, residente ng Brgy. Bacao, Dumaran; at Romeo Miagao Ojas a.k.a Mio, 47, residente ng Brgy. Barong-Barong, Brooke’s Point.

Si Otto, na itinuturing na top 3 most wanted person sa municipal level ay inaresto noong June 17 sa Sitio Old Site, Brgy. San Juan, Aborlan, dahil sa two counts ng sexual assault na may kaugnayan sa Republic Act 7610 o ang “Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act.”

Dinakip siya ng mga personnel ng Aborlan Municipal Police Station (MPS), kasama ang mga taga RIU4B, PIU Pal PPO, 2nd SOU-MG, 2nd Platoon, 1st PPMFC base sa warrant na ibinaba ni Judge Jose Bayani Usman ng Branch 50 ng Regional Trial Court (RTC) sa Puerto Princesa.

Ang warrant ay may petsa na June 13, 2022. Nakasaad dito na siya ay may rekomendasyon na maglaan ng P200,000 na piyansa sa bawat count ng isinampang kaso laban sa kanya.

Si Vigonte na itinuturing na Rank No. 1 sa municipal level ay naaresto rin ng kaparehong araw sa sa Libis Road, Brgy. San Pedro, dito sa lungsod ng Puerto Princesa.

Siya ay dinakip dahil sa paglabag sa Section 5(b) ng Anti-Child Abuse Law na may kaugnayan sa mga inaakusahan na nagkakasala ng act of “sexual intercourse of lascivious conduct with a child exploited in prostitution or subject to other sexual abuse.”

Ang pag-aresto sa kanya ay sa bisa ng warrant na ibinaba ni Judge Emmanuel Artazo ng Branch 14, Fourth Judicial Region sa Taytay na may petsa na February 28, 2022.

Dalawang kaso ang kinakaharap ng suspek at ang isa ay dahil sa paglabag sa Section 10(a) tungkol sa iba pang uri ng “child abuse, cruelty, o exploitation, or to be responsible for other conditions prejudicial to the child’s development.”

Ang una niyang kaso ay may rekomendasyo na piyansang nagkakahalaga ng P200,000 at P80,000 naman sa pangalawa.

Si Ojas, na itinuturing na top 4 sa municipal level ay naaaresto sa Sitio Paratungon, Brgy. Pangobilian sa Brooke’s Point dahil sa kasong murder. Walang rekomendadong piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan.

Ang kanyang warrant ay inilabas noong June 13, 2022 ni Judge Ramon Chito Rada Mendoza ng Branch 165 ng Brooke’s Point, Palawan.