Tatlong kalalakihan na wanted sa awtoridad ang inaresto sa iba’t ibang munisipyo sa lalawigan dahil sa mga kasong kinasasangkutan tulad ng qualified theft, reckless imprudence resulting to homicide and to serious physical injuries, at iligal na sabong simula noong Enero 23 hanggang Enero 26, ayon sa Palawan Police Provincial Office.

Ang mga ito ay pinangalanan ng PPO sa pamamagitan ng tagapagsalita nito na si P/Maj. Ric Ramos bilang sina Ivan Tapaling Gellada ng Barangay Ransang sa bayan ng Rizal, Noel de Vera Balbosa ng Brgy. Taritient sa Narra, at Dennis Ormido Vinluan, Sr. ng Brgy. 2 (Poblacion) sa Coron.

Si Gellada ay naaresto noong Enero 23 sa Purok Malutok, sa Ransang, Rizal, dahil sa three counts ng kasong qualified theft o paglabag sa Article 308 na may kaungnayan sa Article 310 ng Revised Penal Code. Ibinaba ang kanyang warrant of arrest noong Setyembre 27, 2019, ni Judge Angelo R. Arizala ng Branch 52 ng Fourth Judicial Region, Regional Trial Court (RTC).

Naglaan ng P60,000 para sa dalawang kaso at P40,000 para sa isa pa ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Nasa kustodiya siya habang sinusulat ang balitang ito ng Rizal Municipal Police Station (MPS).

Inaresto din sa bayan ng Narra ang magsasaka na si Balbosa noong Enero 23 dahil sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and to serious physical injuries sa bisa ng warrant na ibinaba noong Enero 17, 2022, ni Judge Melissa Grace T. Perola-Merigillano ng Municipal Trial Court (MTC) sa nabanggit na bayan.

Naglaan ng piyansa na P60,000 ang korte na kung kanyang mailalagak ay magre-resulta sa kanyang pansamantalang kalayaan. Nasa kustodiya siya habang sinusulat ang balitang ito ng Narra MPS.

Noong Enero 26 sa bayan ng Coron ay inaresto rin sa public market sa Brgy. 2 (Poblacion) si Vinluan dahil sa paglabag sa Presidential Decree (PD) 449 na may kaugnayan sa PD 1602 dahil ilegal na sabong.

Ang pagdakip sa kanya ay dahil sa bisa ng warrant na ibinaba noong Enero 17, 2022, ni Judge Arnel O. Cesar ng Branch 163, Fourth Judicial Region ng Coron, Palawan. May inilaan na P30,000 na piyansa para sa kanya. Nasa kustodiya siya habang sinusulat ang balitang ito ng Coron MPS.