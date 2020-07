Police round-up: 2 arrest warrant inihain ng PNP

Dalawang lalaking napatawan ng arrest warrant ang nahuli ng mga awtoridad sa magkahiwalay na operasyon sa bayan ng Roxas at Bayan ng Coron, Huwebes.

Kinilala ng tagapagsalita ng Provincial Police Office na si P/Capt. Ric Ramos, ang mga suspek na sina Rodolfo Diaz Jr, 28, magsasaka at residente of Brgy. Caruray, Bayan ng San Vicente, at si Arnold Louie Hisoler, 23, helper and a resident ng Brgy. Poblacion 5, Bayan ng Coron kung saan ito nahuli.

Si Diaz ay nahaharap sa kasong paglabag sa R.A 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, habang si Hisoler ay nahaharap sa paglabag sa R.A 7610 Section 5 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act.

Sa ngayon, ang dalawang suspek ay nasa kanya-kanyang nang kostudiya ng Municipal Police Station (MPS) ng Roxas at ng Coron para sa mga kasong kahaharapin ng mga ito.

