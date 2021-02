PNP MIMAROPA Eco-Warriors nagtanim ng 15,000 punong kahoy

Ang Odiongan Municipal Police Station sa Odiongan sa Romblon ay nakiisa rin sa programa ng Police Regional Office Mimaropa kung saan may 500 mangroves ang kanilang naitanim sa isang fish sanctuary sa Barangay Canduyon. | Photo by Paul Jaysent Fos/PIA-Romblon

ODIONGAN, Romblon, Peb. 8 (PIA) — Aabot sa 15,058 na iba’t ibang klase ng puno ang naitanim ng aabot sa 3,817 na lumahok sa sabayang Tree Planting na isinagawa sa iba’t ibang bahagi ng Mimaropa nitong Pebrero 6.

Inorganisa ito ng Eco-Warriors ng Police Regional Office Mimaropa, sa pangunguna ni Police BGen Pascual Muñoz Jr.

Ayon kay Police Lt. Imelda Tolentino, may 96 na agricultural area at 10 mangrove area ang kanilang tinanim sa buong Mimaropa kung saan nakiisa ang iba’t ibang stakeholders kagaya ng Department of Environment and Natural Reserouce (DENR) at Department of Agriculture (DA), Kabataan Kontra Droga at Terorismo (KKDAT) local chapters, mga pribadong organisasyon, at mga lider ng iba’t ibang lokal na pamahalaan sa rehiyon.

Sa mga naitanim na puno, 10,673 rito ay hardwood, habang 1,515 naman ang mga fruit bearing trees at 2,870 ang mangroves na makakatulong para maiwasan ang mga daluyong tuwing may bagyo.

Ang nasabing aktibidad ay bahagi rin aniya ng Kaligtasan at Kalikasan Volunteer Program ng Philippine National Police (PNP).

Nagsagawa rin ng sabayang pagpirma sa isang Pledge of Commitment ang mga lumahok na nangangakong magtatanim at magpapatubo pa sila ng mas maraming puno para maprotektahan ang kalikasan. (PIA)