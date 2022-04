Humigit-kumulang 10 sako ng iba’t ibang uri ng basura ang nakolekta ng 2nd Special Operations Unit-Maritime Group (2nd SOU-MG) sa isinagawang coastal cleanup drive sa dalampasigan ng Sitio Maquinit, Barangay Tagumpay sa bayan ng Coron noong araw ng Martes, Marso 29.

Ayon kay P/Lt. Anna Viola Abenojar, public information officer ng 2nd SOU-MG, ang coastal cleanup ay bahagi ng kanilang buwanang aktibidad na may kinalaman sa environmental protection and conservation program sa ibat-ibang bahagi ng lalawigan.

Dagdag ni Abenojar, ang pangangalaga sa kalikasan ay bahagi ng tungkulin ng PNP maliban sa pangagalaga kapayapaan at katahimikan ng komunidad, at pagpapatupad ng batas.

- Advertisement -

Larawan mula sa 2nd SOU MG

Ang mga nakolektang basura katulad ng mga marine debris, mga plastic bottles at cellophanes ay sinegregate samantalang ang iba namang nabubulok katulad ng mga dahon at sanga ng kahoy ay inipon sa gilid upang doon mabulok.

“This activity is regularly conducted by this unit together with the active support of different government units in order to protect our environment, coastal areas, help reduce shoreline erosion, and protect our communities against coastal flooding and water pollution,” pahayag ni Abenojar.

Kabilang sa mga lumahok sa aktibidad ang mga kawani ng DENR CENRO-Coron, Philippine Coastguard , Fish Rights Association, mga residemte ng komunidad at mga opisyal ng barangay Tagumpay.