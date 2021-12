Nasa 20 ipil at pomelo seedlings ang itinanim ng operatiba ng Special Boat Unit (SBU) ng 2nd Special Operations Unit-Maritime Group (SOU-MG) sa Barangay Tabon, sa munisipyo ng Quezon, araw nang Martes, Nobyembre 30.

Ang tree planting activity ay nilahukan ng mga opisyales ng Tabon sa pangunguna ni kapitan Ruthe Sunayan at ilang mga residente ng komunidad.

Ayon kay P/Lt. Anna Viola Abenojar, ang siyang public information officer ng 2nd SOU-MG, ang aktibidad ay suporta ng kanilang hanay sa pangangalaga sa kalikasan sa nasabing munisipyo na makakatulong din sa pag-iwas sa soil erosion sa komunidad at sa pagbaha.

Ang magiging bunga naman ng pomelo na itinanim ay maaaring mapapakinabangan ng mga nakatira sa lugar.

Dagdag dito, ang tree planting activity ay isa rin sa mga PNP mission na nakapaloob sa panatang “To Serve and To Protect” hindi lang pagdating sa mga maritime laws kundi kasama din ang environmental protection.

“Environmental protection is one of the PNP Maritime Group’s missions, and in addition to enforcing maritime laws, we hope to plant more trees in collaboration with other government agencies and non-governmental organizations,” sabi ni Abenojar noong Disyembre 3.

“The 2nd SOU PNP Maritime Group is grateful to our community for allowing us to put forth our best effort in participating in the said tree-planting activity, which was a huge success. This will also help to raise awareness and encourage the community that now is the time to save our planet earth,” dagdag pahayag niya.