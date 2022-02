Bagama’t maliit ang kinikita ay malaking tulong sa isang grupo ng weavers sa bayan ng Busuanga ang paggawa ng mga handicraft gaya ng basket, banig, bag, at iba pa, ngayong panahon ng pandemya dulot ng COVID-19.

Ayon kay Maribel Grezo, presidente ng Bambuhay Handicrafts, naitatawid pa rin ng kanilang maliit na kabuhayan ang kanilang pang araw-araw na pangangailangan.

Aniya, malaki ang naging epekto ng pandemya sa kanilang maliit na pinagkikitaan ngunit malaking tulong pa rin ang ibinibigay na suporta ng pamahalaang lokal, Department of Trade and Industry (DTI), at Department of Tourism (DOT) na sila ay makapagbenta pa rin sa gitna ng krisis.

(Larawan mula kay Maribel Grezo)

Malaking tulong din ang limang sewing machine na ipinagkaloob ng Department of Science and Technology (DOST) at DTI na ginagamit ngayon ng kanilang organisasyon.

“Hindi nila kami pinabayaan, kasama po namin sila sa pagpopromote ng produkto namin. Dinadala kami minsan sa mga exhibit at kinokontak kami kapag may buyers sa Manila o sa iba pang lugar,” pahayag ni Grezo, Pebrero 22.

“Nagkaroon ng epekto pero siguro hindi naman masyado. Kahit papaano may mga buyers kami galing labas, nakakapag-release pa rin kami ng mga products namin,” dagda niya.

Nasa mahigit 100 ang local weavers at suppliers ng kanilang samahan ngayon kung saan ang mga produkto na ito ay ibinagsak sa kanilang showroom sa mga barangay ng Sagrada at Salvacion upang maibenta.

Dagdag niya, mga local buyers din sila na binibili ang kanilang produkto ng maramihan na ibinibenta naman ng mga ito sa Coron at Manila.

“Nasa 100 local weavers kami sa buong Busuanga at dito sa aming showroom dinidisplay at nakakapagbenta rin kami sa mga walk-in at turista,” aniya.

“May weaving center kami sa Sagrada. Doon karamihan gumagawa ng basket, mat, at iba pa at after ay ididisplay na sa showroom sa Salvacion. Kapag sa showroom, katulad ng basket, P150 pesos pero kapag sa buyer, dadalhin sa Manila at doon niya ibenta, ibinibigay namin ng P300,” dagdag niya.

Ayon pa kay Grezo, malaking bagay din para sa kanila ang muling pagbubukas ng turismo sa Busuanga at Coron dahil tiyak na madadagdagan na ang kinikita ng kanilang organisasyon.

Dagdag pa rito, malaking bagay din para sa kanila na hindi na nila kailangang bumili ng materyales katulad ng buho at pandan dahil maraming mapagkukunan sa kanilang lugar kung saan likas itong tumutubo.