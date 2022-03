Isang pinaghihinalaang drug pusher ang nadakip ng pinagsanib na pwersa ng Brooke’s Point Municipal Police Station (MPS) at Provincial Drug Enforcement Unit (PDEU) sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Pangobilian, Brooke’s Point, dakong 10:17 ng gabi nitong Biyernes, Marso 4.

Ang suspek ay kinilalang si Rey Lumugdang Alahar, 50 taong gulang, at residente ng Sitio Buligay, Brgy. Poblacion District I ng nasabing bayan.

Maliban sa isang sachet ng pinaghihinalaang shabu na nabili ng undercover agent sa suspek, nakuha rin sa kanya ang P3,000 buy-bust money, at isa pang sachet ng shabu na may timbang na 0.013 grams at tinatayang nagkakahalaga ng P13,000.

Ayon ky P/Maj. Raffy C. Esperida, si Lumugdang ay makailang ulit nang nakaalpas sa operasyon ng mga pulis.

“Matagal na naming minamanmanan yan, talagang napakailap niyan, parang palos, madulas. Makailang ulit na namin itong sinubukang i-operate pero madalas nagne-negative,” pahayag ni Esperida.

Maliban sa sinabi ni Esperida na mula sa ibang munisipyo ang source ng suspek at malakasan ito kung magbitaw ng droga, tumanggi na itong magbigay ng iba pang detalye.

“Isa yan siya sa malalakas magbitaw dito ng droga. Galing sa ibang munisipyo ang mga pinagkukunan niya, dinadala lang nila dito sa Brooke’s Point. Hindi na muna kami magbibigay ng iba pang detalye kasi tuloy tuloy pa ang monitoring namin diyan,” aniya.

Ang suspek ay nasa kustodiya ngayon ng Brooke’s Point MPS at nakatakdang isailalim sa inquest proceedings para sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, habang isinusulat ang balitang ito.

Samantala ayon kay Esperida, bumaba na ang kaso ng iligal na droga sa bayan sa tulong na rin ng kanilang tuloy-tuloy na drug clearing operations sa mga barangay na kanilang mahigpit na binabantayan sa ngayon.

“Hindi na katulad ng dati, kaya nga ilang operasyon na din kami na nagne-negative. Talagang nagbawas na ang droga dito, at tuloy-tuloy ang ginagawa naming barangay drug clearing,” ani Esperida.

“Ang mino-monitor na lang naming sa ngayon ay ang Poblacion 1, Poblacion 2, Pangobilian, at saka ang Oring-Oring. Continuous ang drug clearing namin dito at lahat ng drug surenderee dito na nasa listahan namin ay nakikipag-cooperate naman. At ang mga namomonitor namin diyan, ‘yun ang subject for operation namtin,” dagdag niya.