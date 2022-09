Kinilala ang bansang Pilipinas bilang Destination of the Year sa ginanap na ika-31 TTG Travel Awards 2022, isang prestihiyosong travel trade newspaper sa Asya-Pasipiko, nitong Setyembre 22.

Ginanap sa Centara Grand & Bangkok Convention Center, Bangkok, Thailand, kinatawan ni Philippines Ambassador to Thailand Millicent Cruz Paredes ang bansa, at siya ring tumanggap ng parangal.

Sa kanyang talumpati, inimbitahan ni Ambassador Paredes ang mga taga-Thailand na bumisita sa Pilipinas upang malaman at maranasan ang dahilan kung bakit ito napili bilang destination of the year.

“To see, touch and taste the offerings of over 7,600 islands of the Philippines, with its vibrant culture and the warm hospitality of the Filipino people (Upang makita, mahawakan, malasahan ang mga handog ng mahigit 7,600 isla sa Pilipinas, kasama ang masiglang kultura at mainit na pagtanggap ng mga Pilipino),” sinabi niya.

Ang parangal na Destination of the Year ay ginagawad sa mga bansa o lugar na gumagawa ng mga epektibong hakbang tungo sa kahusayan ng industriya ng turismo.

Ito ang pangalawa pagkakataong natanggap ng bansa ang nasabing parangal, na dati ay nanalo noong 2014.

Kasama ni Ambassador Paredes bilang katawan ang ilang Philippine tourism delegates mula sa Tourism Promotions Board.

Itinatag noong 1989, ang TTG Travel Awards ay may layuning kilalanin ang pinakamahusay sa larangan ng turismo sa buong Asya-Pasipiko. (PIA-NCR)

