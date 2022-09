- Advertisement by Google -

After a month of planting using PSB Rc 10 and the conventional purple rice, the living art images of President Ferdinand Marcos Jr. and Vice-President Sara Duterte can now be seen in their entirety, according to the Philippine Rice Research Institute, or PhilRice.

PhilRice said the artwork follows the anamorphosis design principle, a 3D technique where a picture looks distorted but appears normal when viewed from a certain angle.

It added some 600 farmers from Luzon who will attend DA-PhilRice’s Lakbay Palay on September 14-15 will get to see the paddy art along with high-yielding rice varieties, machines, digital agriculture tools, and other production technologies.

This season’s theme is “Bukid Tipid Tips: Subukan!”

- Advertisement -

Gusto mo bang mag relax na ‘di na kailangang lumayo sa syudad?

Dito na ‘yan sa #CowrieIsland

๐—ฆ๐—ฒ๐—ฎ๐˜€ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฎ๐˜† ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐˜†๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐—ณ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—น๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐˜€ ๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐˜ ๐—–๐—ผ๐˜„๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ ๐—œ๐˜€๐—น๐—ฎ๐—ปd

๐Ÿ•— ๐—ข๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—›๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐˜€: 8am to 4pm

๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—ง๐—ฆ & ๐—™๐—˜๐—˜๐—ฆ

(effective 25 February 2022)

๐ŸŽŸ ๐—˜๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐—™๐—ฒ๐—ฒ:

โ‚ฑ100.00/pax for adults

โ‚ฑ50.00/pax for children (5-10 yrs old)

*children 4 yrs old and below are free of charge

โ›ต๏ธ ๐—ง๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜/๐—•๐—ผ๐—ฎ๐˜ ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ:

Direct to Cowrie: โ‚ฑ1,000.00 for 6 pax

(with an additional โ‚ฑ167.00 per exceeding person)

Island Hopping: โ‚ฑ2,100.00 for 6 pax

(with an additional โ‚ฑ350.00 per exceeding person)

โ€ข Luli Island

โ€ข Starfish Island

โ€ข Cowrie Island

๐Ÿ›– ๐—–๐—ผ๐˜๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ฒ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—น:

โ‚ฑ500.00

๐Ÿช‘๐—ง๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ๐˜€ & ๐—–๐—ต๐—ฎ๐—ถ๐—ฟ๐˜€ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—น:

โ‚ฑ100.00 for 1 table with 4 chairs

Additional:

โ‚ฑ50.00 per table

โ‚ฑ20.00 per chair

๐Ÿ›ถ ๐—ž๐—ฎ๐˜†๐—ฎ๐—ธ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—น:

(per hour)

โ‚ฑ100.00 – single

โ‚ฑ200.00 – double

โ‚ฑ250.00 – triple

โ‚ฑ150.00 – stand-up paddleboard

๐Ÿ“ฒ ๐—™๐—ผ๐—ฟ ๐—ถ๐—ป๐—พ๐˜‚๐—ถ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€, please contact 0917 157 5045 or directly message us through our Facebook page

Here at ๐—–๐—ผ๐˜„๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ ๐—œ๐˜€๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฑ, we value everyoneโ€™s health and safety, thatโ€™s why we always adhere to minimum public health standards. So rest assured that aside from your enjoyment, your safety is also our priority. ๐Ÿ’ฏ

๐—ฆ๐—ฒ๐—ฎ ๐˜†๐—ผ๐˜‚! ๐ŸŒŠ

#CowrieIslandPH #ConnectChillCreate #Palawan #Island #IslandTour #Philippines #HondayBay #PuertoPrincesa #SupportLocalTourism #Beach

About Post Author