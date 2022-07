- Advertisement by Google -

Nanawagan ang Food and Drug Administration (FDA) sa bansa kamakailan sa mga lokal na pamahalaan at law enforcement agencies (LEAs) na siguruhin na hindi ibebenta sa mga groceries at iba pang tindahan ang produkto na plain Vanilla ice cream na Häagen-Dazs dahil sa posibleng kontaminasyon ng ethylene oxide.

Ito ay matapos na ang mismong kompanya ng ice cream ang kusang nag-recall ng produkto.

Ayon kay FDA Philippines OIC director general Dr. Oscar Gutierrez Jr. noong July 22, ipinaalam sa kanila ng licensed distributor ng produkto na Linkage Foods Venture Corp. noong July 11 na boluntaryong ire-recall ang anim na batch ng Plain Vanilla Ice Cream ng Häagen-Dazs dahil sa maaari itong kontaminado ng ethylene oxide.

Ang anim na batch ay ang Häagen-Dazs Vanilla (473ml) na may mga batch codes na 4265873, na may expiration date na May 21, 2023; 4282552 na may expiration date na July 1, 2023; 4236295 na may expiration date na March 26, 2023; at 4251425 na may expiration date na April 29, 2023.

- Advertisement -

Sa pahayag ng FDA, ang voluntary recall ay ipinatupad ng Linkage Foods Venture Corp. matapos makatanggap ito ng product recall notice mula sa General Mills Singapore Pte. Ltd. na dalawang batch ng Häagen-Dazs Vanilla na gawa sa France ay na-detect na kontaminado ng ethylene oxide habang sumasailalim sa import test sa Taiwan.

Ang recall ay applicable lang sa mga nabanggit na batch codes at hindi sa anumang uri ng produkto ng Häagen-Dazs.

“The same batches of products were also recalled in other countries such as France, Taiwan, and Hong Kong, among others,” ayon sa FDA Advisory No. 2022-1379.

Ang sino man na nakabili ng produkto sa ilalim ng mga nasabing batch codes ay maaaring makipag-ugnayan sa kompany na nagdi-distribute nito sa numero na (+63) 9060674464 o mag-email sa sales@linkagefood.com

Ang ethylene oxide ay matatandaan na siya rin na dahilan kung bakit may mga produkto ng Lucky Me! Instant Noodles na kailan lang ay ni-recall sa mga bansa ng European Union at ilan pa, hanggang sa huli ay ideklara rin na ligtas at safe kainin ng FDA.