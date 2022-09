- Advertisement by Google -

A people’s organization based in Taytay, which military authorities claimed was organized by anti-government groups as early as 2007, has denounced the rebel group and reorganized itself under the auspices of the the government’s MTF-ELCAC.”

The Taytay-based people’s organization Pinag-Isang Lakas ng mga Okupante, Residente, Manggagawa at Mangingisda (PLORMMM) reorganized itself as “Kapit Bisig Association” on September 4, the Marine Battalion Landing Team-3 (MBLT-3) said in a statement.

The MBLT-3 said the organization was formed by the anti-government Left in 2007.

“Ang pagbuwag sa PLORMMM at pagtatag ng Kapit Bisig Association ay hudyat ng panibagong buhay para sa ating mga kapatid na minsang nalinlang ng makakaliwang grupo. Sa pamamagitan ng organisasyon na kanilang itinatag sa ilalim ng MTF-ELCAC ay magkakaroon sila ng tunay na katuwang kung saan ang ating Gobyerno ang kanilang magiging kaagapay,” the statement said.

