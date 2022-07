Pinangunahan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) ng pamahalaang panlalawigan ang 3rd Provincial Disaster Risk Reduction and Management Caravan na isinagawa ngayong araw, July 5, kasabay ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month.

Nilahukan ito ng iba’t ibang mga ahensya na may mandato at nakatutok sa pagresponde sa panahon ng kalamidad, kabilang ang Palawan Rescue 165, Northern at Southern MDRRMOs gayundin ang CDRRMO.

Nagsimula ang caravan mula sa may bahagi ng Go Hotel, Brgy. San Manuel hanggang sa Puerto Princesa City Baywalk na kinabibilangan ng mga rescue vehicle at equipment ng bawat ahensya.

Si CDRRMO chief Earl Timbancaya (2nd from left) at si PDRRMO chief Jerry Alili (3rd from left) habang nagkakaloob ng certficate sa 3rd Provincial DRR and Management Caravan ngayong araw, July 5. (Photo from Palawan Provincial Information Office)

Sa isinagawang programa, pinasalamatan ni PDRRMO Jeremias Y. Alili ang lahat ng mga nakiisa sa aktibidad dahil matapos ang dalawang taon ay ngayon lamang ito muling naisakatuparan dahil sa pandemya.

“This is what we are made for and destined to do kaya we are here to show our force and response capability, may ginagawa ang gobyerno and we do this in the name of humanity”, ani Alili.

Matapos naman ang pagkakaloob ng certificate of appreciation sa lahat ng mga ahensyang dumalo ay binasbasan ang lahat ng mga response vehicle at equipment sa pangunguna nina Rev. Fr. Ralph John Javarez at Rev. Fr. Glenn B. Parco.

Ang tema ng pagdiriwang ngayong taon ay “Sambayanang Pilipino, Nagkakaisa tungo sa Katatagan at Maunlad na Kinabukasan”. Kaugnay nito, siniguro ng bawat ahensya ng pamahalaan na pawang miyembro ng PDRRM Council & Response Clusters ang pagtutulungan upang maisulong ang adbokasiya ng pagkakaisa at katatagan lalo sa panahon ng kalamidad.