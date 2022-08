- Advertisement by Google -

Nagkaloob ng iba’t ibang uri ng mga gamot ang Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) para sa bayan ng Kalayaan nito lamang Agosto 8.

Personal na iniabot ni Maria Victoria Colisao, branch manager at officer-in-charge ng PCSO Palawan Branch, kay Kalayaan Mayor Roberto del Mundo at municipal health officer-in-charge Dennis Abacial ang limang boxes na kinabibilangan ng mga vitamins, paracetamol, amlodipine para sa hypertension maintenance, amoxicillin, at marami pang iba na siyang makakatulong bilang additional medicine supplies sa Municipal Health Office (MHO).

Ayon kay Ariel Carlos, tagapagsalita ng bayan, malaking tulong ang karagdagang mga suplay ng gamot ng MHO na mapapakinabangan ng kanilang mamamayan na may mga karamdaman.

“Lubos pong nagpapasalamat ang LGU kalayaan sa pamumuno ni Punong Bayan Roberto M. Del Mundo sa PCSO sa patuloy na pagkalinga sa aming bayan, malaki itong tulong para sa bayan ng Kalayaan,” sabi ni Carlos.

Dagdag ni Carlos, patuloy ang magandang ugnayan ng pamahalaang lokal sa PCSO at sa iba pang mga government agencies para sa pagpapaunlad ng komunidad sa bayan ng Kalayaan kabilang ang seguridad pangkalusugan ng kanilang mamamayan.

