Humingi ng tulong si Provincial Cooperative Development Officer (PCDO) Gina S. Socrates sa tanggapan ng Department of the Interior Local Government (DILG)-Palawan upang ipaalala sa mga lokal na pamahalaan sa Palawan ang pag-implementa ng Republic Act 11535.

Ang RA 11535 ay nagsasaad na mandatory sa mga city, municipal, at provincial level na magkaroon ng cooperative development officer (CDO), tulad ng pagkakaroon ng mga municipal assessor, municipal budget officer, at iba pang heads of office.

Sa pulong ng Provincial Cooperative Development Council (PCDC) nitong Nobyembre 23 sa VJR Hall ng Gusaling Kapitolyo, sinabi ni Socrates na anim na munisipyo pa lamang sa Palawan ang nagpatupad nito. Ito ay ang mga munisipyo ng Bataraza, Brooke’s Point, Narra, Roxas, San Vicente at Taytay.

Ang ibang munisipyo, aniya, ay pawang mga designated lamang ang itinatalagang CDO at madali itong mapalitan kapag nagbago ng administrasyon kung kaya’t hindi nagiging tuluy-tuloy ang mga programa at serbisyong naihahatid sa mga kooperatiba at sa mga organisasyon o asosasyon na nais maging kooperatiba.

Sa anim naman na munisipyong mayroon ng CDO, tanging ang mga munisipyo ng Roxas, San Vicente at Bataraza ang mayroong sariling tanggapan o Municipal Cooperative Development Office.

Ayon sa RA 11535 ang pangunahing tungkulin ng CDO ay tumulong sa mga asosasyon o organisasyon na nais maging kooperatiba at tulungan din ang mga ito na mairehistro sa Cooperative Development Authority (CDA). Gayundin, tungkulin nito na mailapit ang mga kooperatiba sa iba’t-ibang ahensiya para sa anumang tulong upang maging maunlad ang mga ito. Ang RA 11535 ay nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong Abril 9, 2021.

Samantala, patuloy naman ang PCDO sa pagpapahiram ng tulong puhunan sa mga kooperatiba sa Palawan sa pamamagitan ng Credit Assistance Program (CAP) tulad ng Sustained Livelihood Opportunities and Growth (SULONG) for Cooperatives at at ‘Livelihood Credit Assistance Program’ o LICAP. (OCJ/PIA MIMAROPA)

About Post Author