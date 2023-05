President Ferdinand R. Marcos Jr. is considering appointing politicians who lost in the May 2022 polls after the one-year ban is lifted this month.

In an interview with the media onboard Philippine Airlines Flight PR 001 on Sunday, Marcos said he would strengthen the Cabinet by adding more members during the beginning of the second year of his term.

“Marami namang magaling na hindi nanalo sa eleksyon na gustong tumulong (There were a lot of competent personalities who didn’t win in the elections that want to help). So we will certainly look into that in different positions,” Marcos said.

Under the 1987 Constitution, the losing candidates are barred from assuming positions in the government within a year after the elections, which were held on May 9, 2022.

Marcos, however, did not divulge any names of the potential appointees as he wants to talk with them first.

“They should not hear it naman from the press. They should hear it from me. Kami muna mag-usap (We should talk first),” Marcos said. (PNA)

BASAHIN SA WIKANG PILIPINO

‘Competent personalities’, itatalaga ni PBMM sa kanyang gabinete mula sa mga natalong kandidato noong 2022 polls

Pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang posibilidad na mag-appoint ng mga pulitiko na natalo sa halalan noong May 2022, pagkatapos ng isang taong ban na itinakda, na matatapos ngayong buwan.

Sa isang panayam sa media sa Philippine Airlines Flight PR 001 noong Linggo, Abril 30, ipinahayag ni Marcos na palalakasin niya ang kanyang gabinete sa pamamagitan ng pagdagdag ng mas maraming miyembro sa simula ng pangalawang taon ng kanyang termino.

“Marami namang magaling na hindi nanalo sa eleksyon na gustong tumulong. Kaya titingnan natin sila sa iba’t ibang posisyon,” pahayag ni Marcos.

Sa ilalim ng 1987 Constitution, hindi pinapayagan ang mga natalong kandidato na maglingkod sa pamahalaan sa loob ng isang taon matapos ang halalan, na ginanap noong Mayo 9, 2022.

Gayunpaman, hindi binanggit ni Marcos ang anumang pangalan ng mga posibleng appointees dahil nais niyang makausap muna sila.

“Hindi naman nila kailangan marinig sa press. Kailangan nila marinig sa akin. Kami muna mag-uusap,” sabi ni Marcos. (PNA)

About Post Author