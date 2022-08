- Advertisement by Google -

Sa isang pagpupulong sa Malacañang ay inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Trade and Industry (DTI) na gumawa ng mga hakbang para mapababa ang presyo ng abono at makatulong sa mga magsasaka.

“Hangad natin na maging masigla muli ang sektor ng agrikultura kaya’t nakipagpulong tayo kay Kalihim Alfredo Pascual ng Kagawaran ng Kalakalan at Industriya upang siguraduhin ang mas abot-kayang presyo ng abono o pataba na gamit ng ating mga magsasaka,” pagkumpirma ni PBBM sa kanyang Facebook account.

Nito lamang Hulyo ay nagpahayag si PBBM na nais niyang mapababa ang presyo ng abono sa pamamagitan ng personal na pakikipag-usap sa mga bansang nagpoproduce nito.

Ayon pa kay PBBM kasalukuyan siyang nakikipagusap sa mga bansang China, Indonesia, UAE, Malaysia at Russia para dito.

Ayon naman sa Office of the President (OP) ito ay hakbang ng pangulo para masiguro na may sapat na pagkain para sa bawat sa Pilipino.

