Pormal na bubuksan sa December 9 sa publiko ang “Paskuhan sa Kapitolyo” na sisimulan sa pamamagitan ng Eucharistic Celebration sa ganap na alas singko ng hapon at susundan ng pagbabasbas sa mga booth ng Christmas Bazaar at Caraenan sa Paskuhan.

Magnining ang gabi sa paligid ng Kapitolyo, ayon sa Palawan Provincial Information Office (PIO), dahil paiilawan din ang limang Christmas tree na may iba’t ibang disenyo at sumisimbolo bilang Tree of Faith, Hope, and Love; Tree of Abundance; Tree of Joy; Tree of Unity, at Tree of Life. Paiilawan din ang Belen at iba pang Paskong Pinoy Christmas Decorations na makikita sa Capitol Compound at susundan ng Concert sa Don Pedro Vicente Park.

Ayon sa PIO, muling matutunghayan ng bawat pamilyang Palaweño ang iba’t ibang mga aktibidad na inihanda para sa “Paskuhan sa Kapitolyo” na may temang: “Pasko ng Pamilyang Palaweño sa Ika-400 Taon ng Kristyanismo sa Palawan… Papuri at pasasalamat sa Poong Maykapal”.

Tampok sa Christmas Bazaar na lalahukan ng 31 establisyemento ang iba’t ibang mga paninda gaya ng mga kasuotan, bags, souvenirs, garden supply, fashion jewelry, at iba pang mga kagamitan na mabibili sa murang halaga.

Nasa 14 na mga establisyemento naman ang lalahok sa Caraenan sa Paskuhan na maghahanda ng iba’t ibang masasarap na putaheng patok sa panlasang Palaweño at mabibili sa abot kayang halaga.

Ang bawat bazaar booth at caraenan stall ay bukas mula ika-9 ng umaga hanggang ika-11 ng gabi tuwing Lunes hanggang Huwebes habang hanggang 12 midnight naman tuwing Biyernes hanggang Linggo.

Matutunghayan din ang gabi-gabing Concert at Don Vicente Park gayundin ang Gabi-Gabing Palabas na gaganapin naman sa PGP Convention Center mula sa December 17-23 kung saan iba’t ibang mga ahensiya at organisasyon ang magtatanghal.

Mula naman sa Disyembre 15-23 ay magkakaroon ng Simbang Gabi sa Kapitolyo sa ganap na ika-7:00 ng gabi na isasagawa sa Capitol Pavilion bilang paghahanda sa kapanganakan ng Panginoon.

Para naman sa mga mahihilig sa Tiktok at Selfie and Groufie, ihanda na ang inyong mga kamera at cellphone dahil muling magkakaroon ng patimpalak para rito na magsisimula sa December 16.

Ilan pa sa nakahandang aktibidad para sa Paskuhan sa Kapitolyo ay ang Pasko sa Panlalawigang Piitan na gaganapin sa Disyembre 17; Pasko sa Lualhati Women Center sa Disyembre 21; Pasko ng mga Batang Anghel sa Bahay Pag-asa sa Disyembre 22 gayundin ang Christmas Musical Contest bilang bahagi ng PGP Employees Christmas Party sa December 16.

Samantala, pinapayuhan naman ang lahat na magtutungo sa Capitol Compound na sumunod sa minimum health protocols kabilang na ang pagsusuot ng face mask at pagdadala ng alcohol bilang patuloy na pag-iingat para sa kaligtasan ng lahat.

Ang Paskuhan sa Kapitolyo na magtatagal hanggang sa Disyembre 23, 2022 ay handog ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna nina Gob. V. Dennis M. Socrates at Bise Gob. Leoncio N. Ola sa sambayanang Palaweño. (Press Release)

