Pasilidad para sa tanggapan ng LTO-Brooke’s Point nakahanda na

BROOKE’S POINT, Palawan — Matapos ang mahabang paghihintay ay magbubukas na ang Land Transportation Office (LTO) sa bayang ito ngayong buwan ng Pebrero.

Ito ay matapos na makumpleto ang pagtatayo ng gusali at ang paglalagay ng satellite system na gagamitin ng nasabing ahensya.



Ilang mga kagamitan ang inaayos para sa pagbubukas ng opisina ng LTO. Larawan mula kay Ton Abengoza.

Ayon kay Sangguniang Bayan (BM) member Bernardo “Ton” Abengoza, nasa finishing touches na umano ang opisina matapos na mailagay ang lahat ng kailangan ng tanggapan. Kumpleto na rin aniya maging ang posibleng personel na magmumula sa lokal na pamahalaan.

“Land Transportation Office (LTO) is on its finishing touches after the installation of satellite system (compliant to LTO internet speed) for its exclusive use,” pahayag ni Abengoza.

“LTO Technical personnel will come for the installation of the system and after this will proceed for the “Dry Run” and inauguration,” dagdag niya.

Land Transportation Office, Brooke’s Point, Palawan. Larawan mula kay Ton Abengoza.

Samantala, bagama’t handa na ay wala umanong schedule kung kailan pupunta dito ang hepe ng LTO MIMAROPA para sa inagurasyon ng nasabing tanggapan.

Ayon kay Loida Paalan, administrative officer I ng lokal na pamahalaan, inaasahang darating si Hilarion E. Ulep, CESO III, regional director ng LTO para sa inagurasyon at pagsisimula ng operasyon ng opisina. “Depende kung kailan sya makakabyahe. Inaantay lang natin kung kailan sya makakapunta para sa pagbubukas ng LTO dito,” pahayag ni Paalan.

