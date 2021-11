Nagsasagawa ngayon ng isang consultation ang Palawan State University (PSU) sa Narra sa mga magulang ng estudyante hinggil sa planong pagbubukas ng limited face-to-face classes para sa mga kursong may laboratory subjects na kinabibilangan ng BS in Agriculture, BS Criminology, Computer Science, at Hospitality Management.

Ang konsultasyon na nagsimula noong araw ng Lunes, Nobyembre 22, ay magtatagal hanggang sa Nobyembre 24.

Nakatakdang simulan ang planong face-to-face classes sa second semester na magsisimula sa January 22 ng kasalukuyang school year.

Ayon kay Gerlie Boni, PSU-Narra school director, nais nilang hingiin ang pananaw ng mga magulang kung payag ba o hindi sa isasagawang limited face-to-face classes bilang pangunahing requirements ng Commission on Higher Education (CHED) at sa local Inter-Agency Task Force (IATF) on Covid-19.

“This is a requirement of CHED, para malaman natin kung payag ba sila o hindi, at ipapasa din natin ito sa local IATF. Kung sakaling pumayag ang lahat and our LGU, maaaring magbukas tayo ng limited tayo sa second sem para sa mga estudyanteng may laboratory subjects. Kasama na rin ang mga kahandaan, paano ang protocols para sa safety. Ang lahat na iyon ay ipapasa sa kanila,” pahayag ni Boni, Nobyembre 23.

“Ang second sem natin is third week of January. Kailangang may guidelines talaga ito. syempre, paano ang pagpasok sa school, sa kanilang laboratory subjects, including yong strict protocols natin sa mga estudyante,” dagdag niya.

Sa unang araw ng konsultasyon, mahigit 25 magulang mula sa BS in Hospitality Management ang dumalo kung saan, isa lamang ang hindi pumayag sa plano.

“Batay sa voting, 24 parents pumayag sa limited, may isang hindi. Syempre nirerespeto natin kung ano ang pananaw nila. Pero ang dahilan talaga in general kung bakit gusto na nilang mag limited face to face ang kanilang mga anak ay mas mainam daw talaga kung may teachers na nagtuturo, actual teaching ika nga,” paliwanag pa ni Boni.

Para naman sa mga magulang naman na hindi makakadalo ay maaring magpadala na lamang ng sulat at ipahayag kung ano ang kanilang pananaw at kung payag ba sila o hindi sa plano.

Pagkapos ng consultation ay gagawa ng report ang pamunuan ng unibersidad at ipapadala sa local IATF at CHED, kasama ang mga ipapatupad na protocols o guidelines sa pagsasagawa dito na planong ipasa sa buwan ng Disyembre

Dagdag pa ni Boni, tanging mga estudyante lamang na “fully vaccinated” ang maaaring payagan sa limited face to face classes batay sa polisiya ng CHED at ng National Inter-Agency Task Force on Covid-19.

Aniya, nasa magulang na rin ang paghihikayat sa kanilang mga anak na magpabakuna sa lalong madaling panahon bago magsimula ang second semester.

“Kaya nga po kahapon (Nobyembre 22), sabi namin sa mga magulang, i-encourage nila ang mga anak nila na magpabakuna na para maging ligtas tayo sa banta ng COVID-19 kung sakaling matutuloy ang limited face to face natin,” dagdag niya.