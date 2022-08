- Advertisement by Google -

Patuloy ang panawagan ng pamilya ng missing person na si Jovelyn Galleno sa publiko para sila ay matulungan na maituro ang kinaroroonan nito at muli nila itong makapiling.

Si Galleno ay empleyado ng isa sa mga tenants ng isang mall sa lungsod na naiulat na nawawala kamakailan lang.

Ayon sa isang malapit sa pamilya, bagama’t nababagalan sila sa tinatakbo ng imbestigasyon, ay wala silang magagawa kung hindi umasa sa pulisya.

Bumubuhos naman ang tulong mula sa iba’t ibang indibidwal sa social media, kabilang na ang P10,000 pabuya mula sa isang netizen na hindi na nagpakilala para sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng dalaga.

Sa kasalukuyan ay humihingi na ang mga awtoridad ng CCTV videos mula sa mall kung saan nagtratrabaho ang dalaga upang makakuha ng lead para ito matagpuan.

Ayon kay P/Maj. Alta Xerxes Cabillage, importante ang kooperasyon ng mall kung saan nagtratrabaho si Galleno.

“Ang cooperation ng establishment talaga ang kailangan namin, kasi hindi kami maka-establish kung may krimen ba o wala kung hindi sila magbibigay ng kopya ng CCTV,” pahayag ni Cabillage.

“Material kasi ang mga footage sa kina-conduct nating imbestigasyon, kasi sa ngayon missing person pa siya, kasi wala pang prior crime na na-commit,” dagdag niya.

Mula naman sa mapagkakatiwalaang source ng Palawan News, iniimbestigahan din ang isang Facebook user na nagsabing nakita niya diumano na nakisabay sa isang van si Galleno.

Para sa mga may impormasyon tungkol sa dalaga, nananawagan ang pamilya na agad na makipag-ugnayan sa kanila sa numerong 09606866774.

