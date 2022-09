- Advertisement by Google -

Hinahanap ng kanyang mga kapamilya ang isang nawawalang 10 taong gulang na batang babae matapos itong hindi makauwi sa kanilang tirahan kahapon, September 21.

Ayon sa Facebook post ni Jaymark Kinstone (Jaymark Limuardo), hindi nakauwi ang kanyang pamangkin na si Justmine Degamo sa kanilang tirahan sa Liberty Rd., Brgy. Bagong Sikat, mula ng ito ay umalis sa kanilang bahay bandang alas singko ng hapon noong Miyerkules.

“Baka po may nakakita sa pamangkin ko, 10 years old lang po siya, di pa rin po umuuwi, 5pm raw po umalis ng bahay nila, hanggang ngayon di pa rin po umuuwi,” ayon kay Jaymark.

“Sa mga taga Liberty, baka po may nakakita, please painform naman po kami, nagaalala na po kaming pamilya niya. Naireport na rin namin sa mga pulis at kasalukuyan na rin siyang hinahanap, baka po nakita ninyo or may alam kayong info kung saan siya, please let us know po. Salamat po,” dagdag pahayag nito sa kanyang post.

Huling nakita na may dalang itim na bag at payong na kulay green si Justmine.

Nai-report na ng pamilya sa Police Station 1 ng Puerto Princesa City Police Office (PPCPO) ang pagkawala nito. Panawagan ng pamilya ng nawawalang bata na ipagbigay alam sa kanila ang anumang impormasyon na makapagtuturo sa kinaroroonan nito. Maaari silang matawagan o i-text sa 09686408114 o 09061875048.

Maari ding makipag ugnayan sa P Police station 1 malapit sa Mendoza Park.

