Pamahalaang bayan ng Aborlan maglalaan ng pwesto para sa sidewalk vendors

Matapos tanggalin ang mga sidewalk vendor sa kanilang puwesto sa pamilihang bayan sa Barangay San Juan, inihayag ng pamahalaang bayan ng Aborlan na maglalaan ito ng lugar para sa kanila sa Brgy. Ramon Magsaysay sa lalong madaling panahon upang maipagpatuloy nila ang kanilang hanap-buhay.

Sa pahayag ni mayor Celsa Adier nitong araw ng Biyernes, Pebrero 5, sinabi nito na bubuo ng plano ang kanyang tanggapan katuwang ang Sangguniang Bayan para mabigyan ng ligtas at maayos na puwesto ang mga vendor na tinanggal sa palengke dahil sa pagiging sagabal ng kanilang pwesto na nagpapasikip sa mga daan sa pamilihang bayan.

“Medyo marami ang napaalis natin sa public market ng Aborlan nang ating ipatupad natin ang Memorandum Circular 145 ng DILG (Department of the Interior and Local Government) bilang pagpapatuloy ng road clearjng operation,” pahayag ni Adier.

“Naawa naman tayo sa kanila kaya gusto pa rin natin siyempre makapagtinda sila sa ligtas na lugar, so nagpaplano tayo to build up small structures para sa kanila na hindi road obstruction. Ang plano natin ay sa harap ng munisipyo sa kabilang kalsada,” dagdag niya.

Ayon pa kay Adier, sisiguraduhin nilang lampas sa sukat ng six lanes road ng Department Of Public Works and Highways (DPWH) ang lugar na ibibigay sa mga negosyanteng napaalis sa palengke.

“Umaasa tayo na before April or May, makakapagawa tayo diyan para sa kanila,” aniya.

Enero 22, taong kasalukuyan ang huling araw na itinakda ng DILG sa lahat ng Local Government Unit (LGU) para sa road clearing operation at sinimulan naman ang validation noong Enero 25.

