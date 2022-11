December 17 ang bagong itinakda na schedule para sa eleksyon ng District IX na sumasakop sa mga bayan ng Quezon at Rizal.

Ang pagpapaskil ng notice of election at initial masterlist of voters na ipapaskil, ayon sa PALECO, sa mga istratehikong lugar sa dalawang bayan upang makarating sa kaalaman ng mga mamamayan na maaaring lumahok sa botohan.

Makikita rin ang Initial Master List of voters sa website ng PALECO na www.paleco.net sa link na https://paleco.net/…/initial-masterlist-for-district…/

Paalala ng kooperatiba, sakaling hindi makita ng sinuman ang kanyang pangalan, dapat ay agad na tumungo ito sa pinakamalapit na opisina ng PALECO upang malaman ang naging dahilan at maaayos. Ang inclusion at exclusion period ay mula November 27 hanggang December 7.

Ang huling araw ng pagpa-file ng certificate of candidacy ay sa December 7, 2022. Samantala, maaari ring ma-download ang certificate of candidacy at checklist of requirements sa www.paleco.net.

