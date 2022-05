Magkakaroon ng scheduled power interruption bukas, Mayo 12, ang Palawan Electric Cooperative (PALECO) dahil sa mga maintenance activity nito para sa maayos na daloy ng suplay ng kuryente sa ilang bahagi ng Puerto Princesa City.

Bukod dito, nakatakda din ang power interruption sa May 16, May 18, at May 20, dahil patuloy na maintenance activity.

Sa Mayo 12 ay magaganap ang power interruption mula 8 a.m. hanggang 12 p.m. dahil sa massive clearing, fuse link review at replacement sa mga installed common transformer, installation ng cutout sa laterals, at installation ng conductors sa C-15 sa Abanico Road.

Ang mga maaapektuhan na lugar ay sa ilalim ng Lacsamana Circuit sakop ng Lacsamana Recloser tulad ng bahagi ng Brgy. San Pedro-Nadayao Road, Abanico Road, Pineda Road at Socrates Road; sa bahagi ng Brgy. Tiniguiban-UHOA Road, PSU Road, Taylor Road at Tinuiguiban Highway.

Sa Mayo 16 ay maapektuhan naman ang mga lugar na nasa ilalim ng WESCOM Circuit na sakop ng Chariot Recloser mula 8 a.m. hanggang 12 p.m.

Ang mga sakop ng nasabing recloser ay ang Rizal Avenue Extension, Pardeco, PENRO, Brgy. Bancao-Bancao, VRC,

Abrea Rd., Manalo Extension, Camella Homes, Jacana, Abueg Rd., Canigaran at Villarosa Rd.

Ito ay dahil sa massive clearing and fuse link review at replacement din sa installed common transformer at installation ng cutout sa laterals.

Sa Mayo 18 naman sa kapareho rin na oras ay maaapektuhan ng power interruption ang nasa ilalim ng Iwahig Circuit na sakop ng PENRO Recloser. Ang mga ito ay PENRO Rd., OISCA Rd., Rafols Rd., Dandal Rd., Princesa Village, Pr. San

Francisco, Brgy. Tiniguiban, Reginio Rd., Old and New City Hall at Park. Sandiwa, Barangay Tiniguiban.

Maging ito ay dahil sa massive clearing and fuse link review at replacement sa installed common transformer at installation ng cutout sa laterals

Sa Mayo 20 naman ay magkakaroon pa rin ng power interruption sa ilalim ng Iwahig Circuit sa sakop naman ng Solomon Recloser sa mga barangay ng Iwahig, Montible, Napsan, Bagong Bayan, Sta. Lucia, Luzviminda, at Mangingisda.

Ang mga maintenance activity ay massive clearing din, fuse link review at replacement sa installed common transformer at installation ng cutout sa laterals.

Para sa mga katanungan, service request, at iba pang concern, maaari tumawag sa mga sumusunod na numero: 433-2001, 09175532836 at 09989937849