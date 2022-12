Sinimulan na ang tagisan ng galing ng mga manlalarong Palaweño sa larangan ng table tennis sa inaabangang “Palawan Table Tennis Championship” kahapon, December 15, na ginaganap sa Activity Center ng Robinson’s Place Palawan.

Ayon kay Atty. Christian Jay Cojamco, ang information chief ng Provincial Information Office (PIO), ang torneyo ay mayroong 80 matches na nahahati sa apat na kategorya na kinabibilangan ng Men’s Singles Open na mayroong 25 na partisipante, Women’s Singles Open na mayroong 9 na mga kalahok habang sa Men’s Singles Enthusiasts ay mayroong 12 na kalahok at Women’s Singles Enthusiasts ay mayroong 7 kalahok.

Sa ginanap na maikling programa bago sinimulan ang torneyo, malugod na binati ni Clint M. Aben, Sports and Games Inspector I, bilang kinatawan ni Provincial Sports OIC-Janelle B. Beltran at Provincial Administrator Atty. Jethro M. Palayon na kasali rin sa kompetisyon,ang mga manlalaro at coaches.

Ayon pa kay Cojamco, katuwang ng Office of the Governor-Provincial Sports Division ang City Government ng Puerto Princesa at Department of Education (DepEd) sa pagsasagawa ng nabanggit na aktibidad.

“Layunin nito na patuloy pang palakasin ang sporting events sa lalawigan at lalo pang mahasa ang talento at galing ng mga Palaweño sa ng table tennis upang maaari ding maging kinatawan ng Palawan para sa mga national competition o maging sa ibang bansa,” pahayag ni Cojamco.

Para sa mga nais manood, magtatagal ang kompetisyon hanggang sa December 17, 2022, na ginaganap tuwing ika-10:00 ng umaga sa nabanggit na lugar.

