Patuloy na makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan ang lalawigan ng Palawan, kasama na ang Kalayaan Islands, dulot pa rin ng northeast monsoon o amihan.

Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Hilangang-silangan ang iiral dito na may katamtaman hanggang maalon na karagatan, ayon sa regional forecast ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA).

Samantala, ang Eastern Visayas at ang hilagang bahagi ng Cebu at Negros Occidental ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat hanggang sa malawakan na mga pag-ulan, pagkidlat, at pagkulog.

Ang agwat ng temperatura ay mula 24 degress Celsius hanggang 32 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, samantalang sa Kalayaan Islands ay 26 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius.

- Advertisement -

Ang nalalabing bahagi ng Visayas ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat at kulog dulot ng shear line, ayon kay PAGASA weather specialist Grace Castañeda.