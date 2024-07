The Sangguniang Panlalawigan has resolved to extend an invitation to Pangasinan Rep. Mark Cojuangco to clarify his proposal to designate Pag-asa Island in Kalayaan municipality, West Philippine Sea, as a disposal site for radioactive waste.

“Magalang naming [iniimbitahan] si Congressman Mark Cojuangco ng Pangasinan para sa mga susunod na mga linggo ay makausap namin siya tungkol doon sa ideya sa bayan ng Kalayaan [na ang] Pag-asa Island ay gawing dumping site ng nuclear waste,” Board Member Ryan Maminta.

Cojuangco, chair of the House Committee on Nuclear Energy, has proposed using Pag-asa as a repository site for nuclear waste, citing the territory’s geologic stability as part of a continental shelf.

“Pinupush yan ni Congressman Cojuangco, sa lahat ng libot niya, sa kongreso, sa ibang mga lugar, sa international community—talagang gusto niyang magkaroon ng pagsisimula ng nuclear energy para sa ating pangangailangan sa enerhiya sa buong Pilipinas,” Maminta added.

Maminta expressed openness to discussing the establishment of nuclear power plants in Palawan but firmly opposed the use of Pag-asa Island or any part of Palawan as a nuclear waste disposal site.

“Sa aking lang, ang hindi pwede alisin sa akin ay ang pagtutol ko na dun ilagay sa Pag-asa ang nuclear waste. Bakit mo lalagyan ng basura ang lalawigan ng Palawan? Ito ang last frontier ng Pilipinas, recognized by international bodies as a biosphere reserve,” he said.

Maminta also said that the issue of putting up a nuclear power plant in Palawan should be discussed in the open.

“Kung walang pagtanggap ang mga kababayan natin, ay hindi rin tayo sasama dun,” he said.

Board Member Rafael Ortega also filed an ordinance to prohibit Palawan from being used as a dumping ground for nuclear waste.

“Walang dahilan para gawing dumping site ang lalawigan ng Palawan ng nuclear waste,” Ortega said.