Kasama ang Palawan sa malawakang “PILAK: Indigenous Cultural Communities/ Indigenous Peoples (ICCs/IPs) 2022” Photo Exhibit ng National Commission on Indigenous Peoples (NCIP).

Isinagawa ang sabayang paglulunsad ng nasabing photo exhibits nitong Oktubre 22 kung saan ang para sa lalawigan ng Palawan ay isinagawa sa SM Puerto Princesa sa pangunguna ni NCIP-Palawan Provincial Officer Atty. Jansen I. Jontila.

Ang aktibidad na ito ay bilang paggunita ng Indigenous Peoples Month at Indigenous Peoples Rights Act (IPRA) Commemoration na may temang ‘25 Years: Fulfilling the Indigenous Peoples Rights and Bridging the Gaps through ICCs/IPs Convergence with Partners and Stakeholders to Ensure Economic Sustainability and Security in the Ancestral Domain.”

Ang IPRA Law ay naaprubahan noong October 29, 1997 na nagbigay ng legal framework para sa proteksiyon at pagkilala ng mga katutubo at katutubong komunidad sa bansa.

Itinuturing din ito bilang Bibliya para sa karapatan ng mga katutubo, katulad ng karapatan sa lupaing ninuno, karapatan sa sariling pamamahala at pagpapalakas, katarungang panlipunan at mga karapatang pantao, at ang karapatan sa kabuuang pangkalinangan.

Layunin naman ng photo exhibit na itaguyod at maipamalas ang mayamang kultura ng mga Katutubong Pamayanan. Gayundin, layon nito na pahusayin ang kamalayan ng publiko at mapanatili o maipagpatuloy ang mga hakbangin para sa pagkilala, paggalang, pagtataguyod, proteksyon at katuparan ng kanilang 36 na mga tukoy na karapatan at kagalingan.

Matutunghayan ito hanggang sa Oktubre 29 mula 10:00 ng umaga hangang 6:00 ng hapon sa lower ground ng SM-Puerto Princesa.

Ayon kay Atty. Jontila, nasa halos 1 milyong katutubo na mayroon sa Palawan mula sa siyam na pangunahing tribo ng katutubo na kinabibilangan ng Agutaynen, Batak, Cagayanen, Cuyonon, Molbog, Pala’wan, Tagbanua, Tagbanua Tandulanen at Tagbanua Calamianen.

Ang paglulunsad ng photo exhibit ay dinaluhan ng mga representante mula sa iba’t-ibang tanggapang nasyunal, Pamahalaang Panlalawigan ng Palawan at mga Indigenous Peoples Mandatory Representatives (IPMR) ng mga munisipyo sa lalawigan sa pangunguna ni Provincial IPMR Purita Seguritan. (OCJ/PIA-MIMAROPA, Palawan)

