Pagtutulungan ng AFP at LGU, kailangan para masugpo ang rebeldeng NPA

Mahalaga ang pagtutulungan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at mga local government unit (LGU) para mabigyan ng tulong ang mga mamamayan na nasa liblib na lugar at masugpo ang problema sa New People’s Army (NPA) na siyang nag-iimpluwensya sa kanila para umanib sa kilusan.

Ayon kay Lieutenant General Antonio Parlade Jr., pinuno ng Southern Luzon Command (SOLCOM) at tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF ELCAC), kapag mayroong pagtutulungan ay matutugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at lubos na masusugpo ang armadong kilusan lalo na’t madalas na puntirya ng mga ito ang mga katutubo.

Aniya, kapag ito ang nangyari ay magiging matagumpay ang pamahalaan sa pagwawakas ng problema sa rebelde at walang dapat ikabahala ang mga mamamayan sa ilalim ng Republic Act 11479 o ang Anti-Terrorism Act of 2020.

“Makakaasa ang mga Pilipino na mas pinaigting na mekanismo ang ilalatag ng gobyerno upang mahadlangan ang mga banta at mga pagtatangka ng mga terorista sa sambayanan kabilang na ang mga dayuhang terorista na nagtatangkang magtatag ng kanilang lokal na grupo sa ating bansa,” ayon kay Parlade.

Idinagdag pa niya na binigyang diin din sa batas na maaaring magkaroon ng activism sa ating bansa pero hindi maaaring magkaroon ng terorismo o ano mang uri ng panghihikayat patungo sa armadong pakikibaka.

Ayon pa kay Parlade, malaking pondo man ang binibigay dito ng gobyerno, malaking responsibilidad din ang bitbit ng NTF ELCAC at AFP dahil nakasalalay dito ang malaking parte ng pag-unlad ng bansa.

Samantala, ayon naman kay Cpt. Christopher Jorquia ng Philippine Air Force (PAF), dahil sa malaking papel ang ginagampanan ng sandatahang lakas sa paglunsad ng mga gawain at proyekto ng NTF ELCAC, nararapat lamang na mapabilis ang modernisasyon ng AFP upang mas matugunan nila ang kanilang mga katungkulan.

Ang modernisasyon ng AFP tulad ng patuloy na pagtaas ng kalidad ng mga kasangkapang militar at mas matalinong sandatahan ang pinagtutuunan ngayon ng pansin ng NTF-ELCAC upang maisakatuparan ang matagal nang layuning mawakasan ang komunismo at itaguyod ang kapayapaan at kaunlaran ng bansa, dagdag pa niya.

“Ang magandang pamamahala, mahusay na paghahatid ng mga pangunahing serbisyo, at paglikha ng matatag na komunidad na humahadlang sa mga komunistang grupo ang siyang kailangan ng mga mamamayan. Ito ang ginawa, ang ginagawa, at patuloy na gagawin ng sandatahang lakas katuwang ang NTF ELCAC para sa mamamayan at para sa bansa,” ayon kay Cpt. Jorquia.

Ang NTF ELCAC ay itinatag ng pamahalaan upang tuldukan ang mga gawain ng mga armadong grupo na nagnanais pabagsakin ang gobyerno, na matagal nang problema ng bansa.

Matapos ipawalang bisa ng mga kabilang partido ang peace talks, idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Communist Party of the Philippine-National People’s Army (CPP-NPA) bilang isang terrorist organization at itinatag ang NTF-ELCAC sa pamamagitan ng Executive Order No. 70.

Makalipas ang ilang taon, isa ang NTF-ELCAC sa mga pangunahing task force na layuning pabagsakin ang mga armadong komunista at tulungang paunlarin at pasaganahin ang pamumuhay ng mga taong nakatira sa mga liblib na pamayanan – mga lugar na siyang madalas na ginagawang kuta ng mga komunista.

“Katuwang ang iba’t ibang ahensya ng gobyerno kasama ang AFP, ang NTF ELCAC ay patuloy na ngayong naglulunsad ng mga programang pang-kaunlaran,” ayon sa kanya.

“Dahil nga isa ito sa mga pangunahing mandato ng pangulo na ang AFP dapat ang may mahalagang responsibilidad sa pagsasagawa ng mga proyekto ng gobyerno, binigyang diin ng mga pinuno ng AFP na magiging kaakibat sila ng taumbayan sa pagpapaunlad ng bansa sapagkat ito ang kanilang sinumpaang tungkulin,” dagdag pa niya.

Dagdag pa rito, kumpara sa ibang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa ng seguridad at kaunlaran ng bansa, ang AFP ang nasa posisyon upang maging magandang katuwang ng mga local government units at iba pang kalinyang mga ahensya para magbigay ng serbisyong publiko at magsagawa ng mga proyektong pangkaunlaran.

“Lingid sa kaalaman ng karamihan na nagsasabing ang tungkulin lamang ng mga sundalo ay humawak ng baril at makipagdigma, ang ilan sa mga sundalo ay kasapi ng Kongreso at nagsisilbing department heads at mga kalihim mula sa iba’t-ibang ahnesya ng gobyerno, na siya namang tumutulong sa paggawa ng mga polisiya at programa upang pagtibayin ang seguridad at kaunlaran sa bawat panig ng bansa,” sabi ni Jorquia.

