Pangunahing tinalakay sa isinagawang Tourism Forum noong Marso 17 ang paksa patungkol sa pagbuo ng Community-Based Tourism (CBT) Sites sa Palawan na ginanap sa VJR Hall sa gusaling kapitolyo.

Ang naturang forum ay pinangasiwaan ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan sa pamumuno ni Governor Victorino Dennis Socrates sa pamamagitan ng Provincial Tourism Promotions and Development Office (PTPDO) sa pangunguna ni PTPDO officer Maribel Buñi katuwang ang Provincial Gender and Development (GAD) Office bilang pakikiisa sa mga aktibidad sa pagdiriwang ng Women’s Month ngayong buwan.

“Karangalan ko pong makaisa po kayong lahat sa pagpupulong na ito na tatalakay sa Community-Based Sustainable Tourism na direksyong pinatutunguhan ng industriya ng turismo sa ating lalawigan. Alam naman nating lahat na turismo ang inaasahang magpapalago sa ating ekonomiya na ngayon ay nagsisimula nang manumbalik,” bahagi ng mensahe ni Socrates patungkol sa pagbabalik sigla ng turismo sa Palawan.

“Ang turismo ay walang kinikilalang boundary, so we cut across all areas, kahit saan nandyan po tayo. Kinikilala po natin ang role o papel na ginagampanan ng lokal na komunidad sa pagpapayabong sa industriya ng turismo,” dagdag naman ni Provincial Tourism Officer Buñi.

Tinalakay sa unang bahagi ang konsepto at istruktura ng isang CBT site, at ilang gawain para maging sustainable o mapanatili ito.

Samantala, ipinaliwanag din dito ang tamang estratehiya para sa pagbebenta ng mga produkto ng CBT at pagbibigay ng livelihood assistance para sa CBT sites.

Nabigyan naman ng pagkakataon na magbahagi ng kanilang saloobin ang mga partisipante na kinabibilangan ng mga Municipal Tourism Officers at mga barangay officials mula sa iba’t ibang munisipyo sa Palawan.

