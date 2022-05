Nakatakdang isagawa sa darating na Hunyo ang Joint Seminar on Local Heritage Preservation sa main audio-visual room ng Marinduque State College (MSC).

Ang “Joint Seminar on Local Heritage Preservation” ay magaganap sa Hunyo 1 hanggang 3, 2022. Ang pangunahing objektib nito ay magkaroon ng pagpapahalaga sa mga lokal na pamana at magkaroon ng mga konkretong hakbang sa pagpapanatili nito.

Ang mga inaasahang kalahok ng pagsasanay na ito mula sa Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining (NCCA) ay manggagaling sa mga titser-iskolar ng Graduate Diploma in Cultural Education, mga mag-aaral ng Bachelor of Culture, Arts Education kasama ang mga nagtuturo sa Institute of Arts and Social Sciences at Institute of Accounting, Business and Tourism.

Hindi bababa sa 100 kalahok mula sa GDCE Batch 1; GDCE Batch 2, mga sasali sa GDCE Batch 3; kasama ang mga mag-aaral ng BS Tourism Management; BCAED; guro ng IASS at IABT; at mga nasa tanggapan ng Provincial at Municipal Tourism.

- Advertisement -

Magaganap ang Joint Seminar sa MSC main audio-visual room. Ang session 1 ay tungkol sa National Local Heritage Policies habang ang mga magbibigay ng panayam ay sina Alvin Alcid at Jonathan Balsamo.

Samantala ang session 2, magkakaroon ng palihan na papadaluyin ni Balsamo. Sa session 3 naman, ang paksa ay mga Best Practice of Local Studies Center habang ang mga magsasalita ay sina Dr. Lino Dizon at Prof. Michael Angelo Doblado, na siya ring magpapatakbo ng palihan.

Ang session 5 naman ay tungkol sa Best Practice of Local Historical societies. Ang mga magbabahagi naman ay sina Dr. Emmanuel Calairo at Dr. Jose Andres Diaz. Pangalawa sa huli, ang session 6, magkakaroon ng palihan muli, at sa huling session 7, magkakaroon ng paglalahad ng mga output ng palihan. Ang dulong bahagi ng joint seminar ay magkakaroon ng educational tour ng mga piling Marinduque Heritage Sites.